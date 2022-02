Martin Cast se réunira pour l’émission spéciale 30e anniversaire sur BET+

Trois décennies après sa première, le casting de Martin se réunit pour discuter de l’héritage durable de la populaire sitcom pour une réunion spéciale du 30e anniversaire. Prévu comme une exclusivité BET +, le spécial est animé par le comédien et acteur Affion Crockett et comprend les membres de la distribution originale Martin Lawrence (« Martin »), Tisha Campbell (« Gina »), Tichina Arnold (« Pamela ») et Carl Anthony Payne II (« Cole »), ainsi que des apparitions surprises. Il se penche sur l’origine et l’évolution de la série, avec des entretiens avec les acteurs et les réalisateurs originaux ainsi que des performances musicales et des commentaires en coulisses sur l’importance et l’impact de la série qui a façonné une génération.

« Martin est l’une des sitcoms les plus appréciées de notre communauté, à la fois parce qu’elle est extrêmement divertissante et parce qu’elle a joué un rôle central dans l’évolution du récit des voix noires dans le divertissement et dans la culture à travers la représentation de jeunes leaders noirs ambitieux et de relations noires saines, », a déclaré Scott Mills, PDG de BET, dans un communiqué. « Des décennies plus tard, cette représentation est toujours aussi importante, c’est pourquoi nous sommes ravis d’honorer une série qui place la culture noire au premier plan sur notre plateforme qui embrasse la culture noire au quotidien. »

« Pouvoir s’asseoir ici trente ans plus tard avec ce casting incroyable qui a eu un tel impact sur la culture pop est vraiment une bénédiction. Je suis toujours honoré que les fans veuillent toujours plus de la série et de ses personnages. J’attends avec impatience la spéciale retrouvailles », a déclaré Martin Lawrence.





« Martin est l’une des plus grandes sitcoms de tous les temps », ajoute Jesse Collins, PDG de Jesse Collins Entertainment. « JCE est honoré de s’associer à Martin et BET pour une réunion aussi emblématique. »

le Martin La réunion est produite par Martin Lawrence, Robert Lawrence, Rae Proctor et Stacy Lyles via sa société Run Tel Dat Entertainment. Pour Jesse Collins Entertainment, Jesse Collins et Dionne Harmon sont producteurs exécutifs avec la showrunner Jeannae Rouzan-Clay. Il est produit et réalisé par Stan Lathan. Le spécial est écrit par Nile Evans ainsi que Bentley Kyle Evans qui sert également de co-producteur exécutif. Brittany Brazil de Jesse Collins Entertainment est productrice.





Martin Lawrence et Tisha Campbell ont enterré la hache de guerre





S’adressant à l’éléphant dans la pièce, les problèmes en coulisses entre Martin Lawrence et Tisha Campbell ont été bien documentés et sont bien connus des fans de la série. Cependant, la paire a depuis rafistolé les choses et est en bons termes. En 2020, Campbell a parlé de sa relation avec Lawrence ces jours-ci. Elle dit qu’après son divorce en 2018, Lawrence l’a appelée à l’improviste pour lui souhaiter bonne chance, ce qui a contribué à créer la paix entre les deux.

« J’étais comme, ‘Oh mon dieu, je suis si heureux de te parler' », a déclaré Campbell Divertissement ce soir. « [We] faut parler, s’excuser, s’aimer. On rigolait à la fin. Nous devons commencer à apprécier tout ce que nous avons tous traversé. C’est ce que je pense vraiment la vie est tout au sujet. Vous traversez ces moments sombres, et à ce moment-là, vous ne réalisez pas vraiment que c’est quelque chose qui est nécessaire pour vous élever et vous rendre plus grand et meilleur. »





Lors d’une réunion spéciale potentielle, Campbell a noté à quel point c’était plus difficile maintenant après le décès de Thomas Mikal Ford en 2016, mais a tout de même taquiné les autres membres de la distribution qui espéraient y arriver. Elle a dit: « Nous essayons. C’est si difficile à dire. Premièrement, Tommy n’est pas là. Et l’autre chose est le calendrier. Cela tombe littéralement dans le calendrier. Chacun de nous, Dieu merci, travaille toujours. «

le Martin l’enregistrement des retrouvailles aura lieu le dimanche 20 février et sera lancé sur BET + plus tard cette année. En attendant, les fans peuvent regarder les cinq saisons de Martin maintenant sur BET+.





