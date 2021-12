Zendaya est l’un des noms les plus en vogue à Hollywood en ce moment avec la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison imminent.

Zendaya est devenue officielle du tapis rouge avec sa co-star de Spidey, Tom Holland, lors de l’événement Ballon D’Or à Paris en novembre (que nous soupçonnions tous d’être son petit ami depuis un certain temps).

Les le plus grand showman actrice, chanteuse et mannequin a fait ses débuts à la télévision lorsqu’elle était enfant et était connue pour son rôle de Rocky Blue dans Disney Channel Secoue le.

Aujourd’hui âgée de 25 ans, elle est déjà une actrice bien établie avec de nombreux prix à son actif.

Quelle est la valeur nette de Zendaya en 2021 ?

Zendaya est estimée à 15 millions de dollars (11,3 millions de livres sterling) en 2021.

Elle a commencé sa carrière dans le mannequinat, apparaissant dans des publicités pour Macy’s, Old Navy et iCarly-marchandises liées. Elle est également apparue en tant que danseuse dans des publicités et des clips.

Zendaya est aussi une chanteuse talentueuse. Elle a sorti son premier album en 2013 et le morceau « Replay » a été certifié disque de platine. Son duo avec Zac Efron ‘Rewrite the Stars’ a été certifié double platine.

La star de cinéma est aussi une entrepreneure qui a sorti son livre, Entre U et moi : comment bercer votre pré-adolescence avec style et confiance, en 2013. En 2015, elle a lancé sa collection de chaussures Daya et en 2016, a suivi avec une ligne de vêtements – Dayaby Zendaya.

Depuis combien de temps Zendaya et Tom Holland sortent-ils ensemble ?

Zendaya et Tom Holland se sont rencontrés sur le tournage du premier Homme araignée film en 2016 et il est rapporté qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2017.

Zendaya et Tom Holland font la promotion du premier film Spider-Man en 2017

Une source proche du couple a déclaré Personnes en 2017 qu’« ils ont fait très attention à garder [their relationship] privés et hors de la vue du public, mais ils sont partis en vacances ensemble et essaient de passer le plus de temps possible ensemble. »

« Ils sont tous les deux très ambitieux et ils se défient – mais, plus important encore, ils se font craquer. Ils semblent avoir un sens de l’humour vraiment similaire et adorent plaisanter ensemble. Ils ont de bonnes plaisanteries dans les deux sens », ils ont ajouté.

Dans le même article, Holland a déclaré que Zendaya était un bon ami pour lui.

« Nous sommes comme les meilleurs amis. Elle est tellement géniale et incroyable », a-t-il déclaré. « Je suis un peu inquiet [about dealing with fame…but] Zendaya est super célèbre et elle a vécu ça, et je l’appelle juste pour lui dire : « Comment puis-je réussir à être célèbre ? » Je suis très content d’avoir une amie comme elle. »