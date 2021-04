« Mass Effect: Legendary Edition » a enfin atteint le stade de l’or

Le lancement tant attendu de « Mass Effect: Legendary Edition » est maintenant prêt pour son arrivée aux joueurs du monde entier le mois prochain, car il a été annoncé que la compilation a déjà atteint le stade de l’or, selon une publication de ses développeurs.

Mac Walters, directeur de la maison de développement BioWare, a assuré aux fans de la saga à succès du jeu vidéo que la compilation est maintenant prête pour la prévente, avec la pleine confiance qu’elle n’aura pas de nouveaux retards dans son développement.

«Cela a été tout un voyage, il est temps de célébrer brièvement. Même danser un peu, si c’est votre affaire », écrit Walters sur son compte Twittter personnel, qui partage également une courte vidéo du commandant Shepard exécutant le« Shepard Shuffle », un mouvement de danse qui deviendrait ainsi connu.

Bien que de nombreuses versions ne fassent pas de grandes annonces concernant la phase d’or de leurs développements, il s’agit d’un cas très particulier pour les joueurs du monde entier. « Mass Effect: Legendary Edition » a été l’un des titres les plus attendus ces derniers mois, souffrant de toutes sortes de revers dus à la pandémie.

L’annonce par BioWare de l’achèvement de son développement n’est que le reflet de l’excitation que le studio présente lorsqu’il présente aux joueurs, sous une forme entièrement remasterisée, l’une de ses trilogies les plus acclamées dans le monde, en plus de présenter une ligne directrice idéale pour la pré- fans de ventes.

« Mass Effect: Legendary Edition » a actuellement une date de sortie prévue pour le 14 mai, et sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X / S et PC.