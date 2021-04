Qui est Natalie Viscuso: la nouvelle petite amie officiellement présentée par Henry Cavill

Les réseaux sociaux ont explosé au cours de l’une des premières semaines d’avril quand on savait que Henry Cavill a une nouvelle petite amie, après être apparu publiquement accompagné d’une femme dans les rues de Londres. Les fans de l’acteur ont fait écho à la nouvelle sur Twitter avec des mèmes amusants, mais avec l’incertitude de ne rien savoir du couple. Enfin, il lui a présenté une jolie photo. Regardez qui c’est!

L’interprète de Superman traverse un grand moment professionnel, et à partir d’aujourd’hui, il est sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la sentimentalité. Il vient d’apparaître dans la Justice League de Zack Snyder, qui a été un succès et est considéré comme bien meilleur que celui de 2017, et vient de terminer les enregistrements de Le sorceleur, série de services de streaming Netflix, après avoir traversé un accident qui l’a empêché de tourner pendant un moment.

+ Qui est la nouvelle petite amie d’Henry Cavill:

Après quelques jours d’incertitudes et d’informations traversées en connaissant l’identité du couple de Cavill, c’est l’acteur lui-même qui a révélé le nom et un meilleur regard sur eux deux avec une photo romantique sur Instagram, dans lequel il décrit: « C’est moi qui la regarde calmement, confiant, peu de temps avant que ma belle et lumineuse amour Natalie, me détruit aux échecs ». Regardez l’image publiée qui ajoute déjà des milliers de likes!

La femme qui a réussi à gagner le cœur d’Henry était Natalie Viscuso, 32 ans. Il est diplômé en 2011 de la School of Cinematographic Art de l’Université de Caroline du Sud et a travaillé pour The Weinstein Company. Il est actuellement vice-président de la télévision et des études numériques chez Legendary Pictures., producteur derrière Dune, Godizilla vs. Kong et Enola Holmes, un film qui, selon eux, les a réunis.

Après l’officialisation sur Instagram, Natalie a également posté la même photo sur son compte @nviscuso, avec les mots suivants: « J’apprends juste à mon cher Henry à jouer aux échecs … ou … Peut-être qu’il m’a laissé gagner? ». La femme partage également d’autres passions avec Cavill, puisqu’ils se complètent dans le fanatisme pour le rugby et les animaux, en particulier pour son bouledogue français, appelé « Meat ».