La thérapie par les fleurs améliore la santé et contrôle les émotions

Beaucoup de gens m’écrivent pour me demander si les élixirs floraux peuvent traiter les maladies physiques. Il existe encore de nombreuses idées fausses de la part de certaines personnes qui pensent qu’il existe des élixirs floraux pour traiter le diabète, les problèmes hormonaux, l’hypertension artérielle, la migraine, les maladies auto-immunes, entre autres.

Ma réponse à toutes ces questions est toujours la même. La performance de la thérapie florale passe par le traitement de la personne et non par les symptômes ou la maladie elle-même. Cela signifie que ce sera la condition émotionnelle de la personne affectée qui sera traitée.

Ainsi, les remèdes ne remplacent pas les traitements médicaux ni aucun autre, mais agissent comme d’excellents adjuvants pour traiter toute maladie ou maladie, puisque les médicaments traditionnels agissent sur les symptômes et le corps physique de la personne, tandis que les remèdes agissent sur les émotions. Cela fournira une cure complète.

Il existe de nombreuses preuves que nos émotions influencent directement notre santé. Par exemple, en période de stress, il est courant d’attraper la grippe, d’avoir une crise de migraine ou, après frustration, de ressentir une douleur intense dans le corps ou, après une situation dans laquelle vous étiez très nerveux, d’avoir une crise de gastrite ou une crise. des coliques rénales, entre autres symptômes.

Ce phénomène s’appelle la somatisation, c’est-à-dire lorsque le corps reflète notre état émotionnel à travers une maladie ou des symptômes.

Ensuite, vient le rôle de la Thérapie Florale, qui peut beaucoup contribuer à l’amélioration émotionnelle et personnelle, en plus de la récupération de l’harmonie, de l’équilibre et de la paix intérieure.

Il est important de souligner qu’il n’est pas nécessaire d’être malade pour utiliser des fleurs. Nous pouvons les utiliser, par exemple, pour améliorer nos relations, stimuler notre créativité ou notre concentration, surmonter des peurs ou des traumatismes, développer plus de flexibilité, augmenter notre estime de soi ou notre confiance en soi, lorsque nous avons besoin de faire des changements importants dans nos vies ou même faire des choix de manière plus décisive et responsable. Ils peuvent aider chaque fois que nous voulons suivre un chemin de développement personnel ou de connaissance de soi, en plus, bien sûr, pour aider nos émotions à s’harmoniser.

Les remèdes n’ont pas de contre-indications et peuvent être utilisés par des personnes de tout âge, y compris les bébés, étant possible de les utiliser en conjonction avec tout autre traitement nécessaire. On les trouve dans les bonnes homéopathies et les pharmacies de manutention à travers le pays. Habituellement, ils sont utilisés en prenant 4 gouttes 4 fois par jour.