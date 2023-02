Shazam ! Fury of the Gods révèle un incroyable camée

Shazam ! Fury of the Gods est sur le point d’avoir un camée très excitant

Shazam ! Fureur des Dieux peut être la dernière aventure du personnage titulaire; si c’est le cas, ce sera un au revoir épique plein de surprises pour les fans de DC Comics. Quatre ans après la sortie du premier film, le mortel le plus puissant du monde est de retour, maintenant avec toute une famille de super-héros derrière lui pour vaincre le mal.





La suite à venir verra Asher Angel et Zachary Levi’s Billy Batson affronter les féroces filles d’Atlas sous la forme d’Helen Mirren en tant que Hespera, Lucy Liu en tant que Kalypso et Rachel Zegler en tant qu’Anthea, qui arriveront sur Terre pour récupérer un pouvoir qui leur a été volé. Pour protéger leur planète, Billy et ses puissants frères et sœurs feront équipe pour les arrêter, mais ce ne sera pas facile.

La suite dirigée par David F. Sandberg apportera une bataille épique entre le bien et le mal, mais comportera également quelques surprises inattendues, comme le montre une scène récemment divulguée. Via Maison de DCnous avons un nouveau regard sur le film qui inclut la participation d’un acteur préféré des fans :

La vidéo taquine l’apparition de Diedrich Bader, qui exprime le héros emblématique de DC dans divers projets d’animation depuis des années. Il semble jouer un professeur d’école qui empêche un tyran d’attaquer Freddie de Jack Dylan Grazer. La scène montre également un nouveau contenu du personnage de Rachel Zegler déguisé en étudiant.





L’avenir de DC après Shazam ! Fureur des Dieux

Distribution Warner Bros.

La suite tant attendue fait partie des quatre films de la franchise qui sortiront cette année, tous conçus sous l’administration précédente. Maintenant, tout pourrait changer avec James Gunn et Peter Safran aux commandes.

Le flash fonctionnera comme un redémarrage pour tout l’univers, ce qui signifie que certains des personnages que nous avons rencontrés pourraient changer avec de nouveaux acteurs les jouant ou même ne faisant pas du tout partie de la franchise. Le seul qui semble être en sécurité est Jaime Reyes de Xolo Mariduena, qui fera ses débuts dans le Scarabée bleu film en août.

En dehors de lui, la continuité de Zachary Levi, Ezra Miller et Jason Momoa dépend des nouveaux PDG de DC Studios et de la performance de leurs films. Pour l’instant, la nouvelle DCU débutera officiellement en 2024 avec la première de Wallerla série précédemment annoncée qui suivra le personnage de Viola Davis et comprendra la participation de certains Pacificateur et La brigade suicide personnages, donc certains visages familiers feront partie du futur.