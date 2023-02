Shazam ! Le réalisateur de Fury of the Gods présente la version Screen X du film

La première de Shazam ! Fureur des Dieux n’est qu’à quelques jours, et son directeur David F.Sandberg se penche sur les derniers détails. Annoncé en 2019, peu après la première réussie du premier opus, ce nouveau film suivra les aventures de Billy Batson d’Asher Angel et de son alter ego surpuissant, qui bénéficiera désormais de l’aide de sa famille héroïque pour lutter contre le mal.





Après avoir vaincu l’ambitieux et maléfique Docteur Sivana, le film confrontera les protagonistes à une menace gigantesque. Les filles d’Atlas, Hespera, Kalypso et Anthea viendront récupérer le pouvoir qui leur a été enlevé et détruiront tout et tous ceux qui se dressent sur leur chemin.

Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler seront chargées de donner vie aux méchants, étant les grands ajouts à la franchise pour cette suite tant attendue, qui mettra également en vedette les retours de Jack Dylan Grazer et Adam Brody comme Freddy ; Faithe Herman et Meagan Good dans le rôle de Darla; Ian Chen et Ross Butler dans le rôle d’Eugene; Grace Caroline Currey comme Maria; Jovan Arman et DJ Chair comme Pedro ; Marta Milans et Cooper Andrews.

Fureur des Dieux sera le premier des quatre films que DC Comics et Warner Discovery sortiront en salles en 2023, ainsi que Le flash, Scarabée bleuet Aquaman et le royaume perdu. Considérant que cela pourrait être la dernière aventure de The World’s Mightiest Mortal à cause de la nouvelle stratégie de James Gunn et avec le film vedette d’Ezra Miller fonctionnant comme un redémarrage, Sandberg veut que la suite soit une aventure vraiment épique et inoubliable.





David F. Sandberg montre Shazam ! 2 Dépistage anticipé

Avec la sortie de Shazam ! Fureur des Dieux Juste au coin de la rue, Sandberg excite les fans de DC Comics avec une vidéo d’une salle Screen X, taquinant une expérience incroyablement immersive pour profiter du film :

« Je dois regarder la version ScreenX de Shazam Fury of the Gods ce matin. 44 minutes du film sont en vue à 270 degrés. C’est assez immersif lorsque le film remplit votre vision périphérique. »

La scène montre l’une des grandes surprises de la bande-annonce la plus récente du film, dans laquelle le héros du titre affronte un énorme et imposant dragon au Citizen Bank’s Stadium, monté par Kalypso de Lucy Liu, dans ce qui promet d’être une bataille impressionnante. Shazam ! Fureur des Dieux sort en salles le 17 mars.