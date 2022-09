Date de sortie de Heartbreak High Saison 2, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Récemment, de nombreuses personnes de différentes régions se sont interrogées sur la date de sortie de Heartbreak High Season 2. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison 1, les fans de cette émission sont vraiment très impatients de savoir quand la saison 2 va sortir. Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous et si vous recherchez également la même chose sur Internet, vous êtes maintenant au bon endroit.

Ici, nous allons révéler la date de sortie de Heartbreak High Saison 2. Outre sa date de sortie, nous essaierons de couvrir de nombreuses autres informations comme le casting de la série, où vous pouvez le diffuser en ligne et bien d’autres. Alors sans plus tarder, sachons toutes les choses ci-dessous.

C’est une série australienne et cette série a été créée par Hannah Carroll Chapman, Ben Gannon et Michael Jenkins. Cette émission a été publiée pour la première fois le 24 septembre 2022 et après sa sortie, elle a réussi à attirer de nombreux fans, non seulement en Australie, mais également dans de nombreux pays différents.

L’histoire de cette série suit Amerie et ses amis et au fur et à mesure que la série avance, ils naviguent dans l’amour, le sexe et le chagrin à Hartley High. Cette série est pleine de drame et les gens des différentes parties du monde adorent ce spectacle. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison 1, les fans recherchent la date de sortie de Heartbreak High Season 2. Alors, sachons toutes ces choses ci-dessous.

Date de sortie de la saison 2 de Heartbreak High

Ici, nous allons révéler la date de sortie de Heartbreak High Season 2. Jusqu’à présent, la sortie de la saison 2 n’est pas officiellement confirmée. S’il y aura une annonce officielle concernant la saison 2, nous vous en informerons ici sur cette page.

Tous les épisodes de la saison n1 sont sortis le 14 septembre 2022 et si vous ne les avez pas regardés jusqu’à présent, nous vous recommanderons tous d’aller regarder ces épisodes en premier.

Où diffuser Heartbreak High?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Netflix. Il s’agit d’une plate-forme OTT et pour regarder cette série ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Il existe de nombreuses autres séries et films que vous pouvez regarder sur Netflix.

Distribution de la série

Maintenant, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette émission.

Ayesha Madon comme Amerie Wadia

James Majoos comme Darren Rivers

Chloé Hayden dans le rôle de Quinni Gallagher-Jones

Asher Yasbincek comme Harper McLean

Thomas Weatherall comme Malakai Mitchell

Will McDonald comme Douglas

Joshua Heuston comme Dustin

Gemma Chua-Tran dans le rôle de Sasha So

Bryn Chapman-Parish comme Spencer White

Sherry-Lee Watson dans le rôle de Missy Beckett

Brodie Townsend comme Anthony

Chika Ikogwe comme Joséphine

Scott Major comme Peter Rivers

Rachel House comme Woodsy

Isabella Mistry dans le rôle de Chaka Cardenes

Ben Oxenbould comme Justin McLean

Justin Smith comme Jim l’homme de maintenance

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Heartbreak High Saison 2, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Heartbreak High Season 2 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

