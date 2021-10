Zayn Malik nie « catégoriquement » avoir prétendu avoir « frappé » la mère de Gigi Hadid, Yolanda

in







Gigi Hadid et Zayn Malik sont-ils toujours ensemble ? Les rapports indiquent que le couple s’est séparé et coparent maintenant leur fille Khai.

Zayn Malik et Gigi Hadid ont tous deux publié des déclarations à la suite d’un rapport de TMZ dans lequel des sources affirment que la mère de Gigi, Yolanda Hadid, « envisageait de déposer un rapport de police » contre Zayn après qu’il l’aurait « frappée ».

Peu de temps après que les allégations rapportées soient devenues publiques, Zayn a répondu avec une déclaration abordant un « argument [he] eu avec un membre de la famille de [Gigi’s] ». Il a ensuite fait une autre déclaration niant les allégations selon lesquelles il aurait « frappé » Yolanda.

Les derniers rapports suggèrent également que Zayn et Gigi se sont séparés et sont maintenant coparentaux de leur fille Khai, âgée d’un an.

Que s’est-il passé entre Zayn Malik et Yolanda Hadid ?

Zayn Malik publie une déclaration sur les allégations selon lesquelles il aurait « frappé » la mère de Gigi, Yolanda. Photo : John Shearer/Getty Images, Slaven Vlasic/Getty Images, Jamie McCarthy/Getty Images pour Tommy Hilfiger

Dans une déclaration publiée sur Twitter, l’ancienne star de One Direction Zayn a écrit: « Comme vous le savez tous, je suis une personne privée et je veux vraiment créer un espace sûr et privé pour que ma fille grandisse. Un endroit où la famille privée compte. ne sont pas jetés sur la scène mondiale pour que tous piquent et trient.

« Afin de protéger cet espace pour elle, j’ai accepté de ne pas contester les réclamations découlant d’une dispute que j’ai eue avec un membre de la famille de mon partenaire qui est entré dans notre maison alors que mon partenaire était absent il y a plusieurs semaines. »

Zayn a poursuivi: « C’était et devrait toujours être une affaire privée, mais il semble pour l’instant qu’il y ait des divisions et malgré mes efforts pour nous restaurer dans un environnement familial paisible qui me permettra de coparenter ma fille d’une manière dont elle mérite, cela a été « divulgué » à la presse.

« J’espère cependant que toutes les personnes impliquées seront guéries et, plus important encore, je reste vigilant pour protéger Khai et lui donner l’intimité qu’elle mérite. »

Zayn a également publié une déclaration à TMZ, répondant directement et niant « catégoriquement » les allégations selon lesquelles il aurait « frappé » Yolanda Hadid.

« Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et pour le bien de ma fille, je refuse de donner plus de détails et j’espère que Yolanda reconsidérera ses fausses allégations et progressera vers la résolution de ces problèmes familiaux en privé », a déclaré Zayn à la publication.

Bien que Gigi n’ait pas parlé publiquement de ce qui se passe, son représentant a publié une déclaration en son nom à PEOPLE, disant: « Gigi se concentre uniquement sur le meilleur pour Khai. Elle demande la confidentialité pendant cette période. »

Yolanda Hadid n’a pas abordé publiquement les rapports.

Observations de célébrités à New York – 11 janvier 2020. Photo : Getty

Zayn Malik et Gigi Hadid sont-ils toujours ensemble ?

Les gens rapportent également que, selon un ami de la famille Hadid, Zayn et Gigi ont rompu et ne sont plus ensemble depuis quelques semaines.

« Ils ne sont pas ensemble en ce moment. Ils sont cependant tous les deux de bons parents », affirme le rapport. « Ils sont coparents. Yolanda est bien sûr très protectrice envers Gigi. Elle veut le meilleur pour sa fille et son petit-enfant. »

Le couple n’a pas abordé publiquement le statut de leur relation.

