Adam Sandler est l’une des figures de Netflix et pour célébrer la première de Misterio a la Vista, nous vous proposons 5 autres options pour l’acteur sur la plateforme.

Comme Mystery in Sight: 5 films d'ADAM SANDLER que vous DEVEZ VOIR sur NETFLIX.

Mystère en vue est l’une des premières récentes du service de streaming Netflix et en quelques jours il s’est déjà positionné comme le film le plus regardé au monde. Bien que les critiques n’aient pas été les meilleures, le public lui a réservé un accueil positif d’avoir Adam Sandler en tant que protagoniste, l’un des acteurs les plus aimés des dernières décennies. On sait que l’interprète fait partie de vos préférés et c’est pourquoi nous vous avons dressé ici une liste de 5 autres longs métrages à ne pas manquer sur la plateforme.

+5 films incontournables d’Adam Sandler sur Netflix

5- Mystère à bord

Année: 2019

Protagonistes: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans, Gemma Arterton, Shiori Kutsuna, John Kani, Terence Stamp, Luis Gerardo Méndez

Dirigée par: Kyle Newcheck

Parcelle: Lors d’un voyage très attendu en Europe, un flic new-yorkais et sa femme tentent de résoudre un mystère de meurtre à bord du yacht d’un milliardaire.

4- La pire semaine

Année: 2018

Protagonistes: Adam Sandler, Chris Rock, Steve Buscemi, Rob Morgan, Andrew Polk, Scott Cohen, Rachel Dratch, Roland Buck III

Dirigée par: Robert Smigel

Parcelle: Ils ne sont pas d’accord sur le patron de leurs enfants, ne sont pas très à l’aise avec la situation et ne savent pas non plus rester calmes. Une belle semaine à enterrer dans la mémoire.

3- Sandy Wexler

Année: 2017

Protagonistes: Adam Sandler, Jennifer Hudson, Kevin James, Rob Schneider, Terry Crews, Colin Quinn, Nick Swardson, Lamorne Morris

Dirigée par: Steven Brill

Parcelle: Un manager d’artistes malchanceux mais déterminé élève enfin sa carrière lorsqu’il signe un contrat avec une fille vraiment talentueuse.

2- Griffe

Année: 2022

Protagonistes: Adam Sandler, Juancho Hernangomez, Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall, Lyon Beckwith, María Botto, Kenny Smith

Dirigée par: Jérémie Zagar

Parcelle: Lorsqu’un dépisteur de basket-ball malheureux trouve un joueur exceptionnel en Espagne, ils décident de prouver qu’ils peuvent réussir en NBA.

1- Diamants bruts

Année: 2019

Protagonistes: Adam Sandler, Julia Fox, Kevin Garnett, Idina Menzel, Lakeith Stanfield, Eric Bogosian, Judd Hirsch, The Weeknd

Dirigée par: Ben Safdie et Joshua Safdie

Parcelle:Il a vu le jeu et a tout misé sur un raz de marée de dettes et de prêteurs sauvages. New York est le pays des opportunités, et c’est comme ça qu’il gagne.

