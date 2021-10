Guide: Meilleurs jeux d’horreur PS5 pour Halloween

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Resident Evil Village est l’une des meilleures entrées de la série, et il atteint cette stature avec des éléments d’horreur très troublants. La maison Beneviento est la vedette de la série, mais la séquence est soutenue par des lieux audacieux construits autour des dirigeants du village dans lequel Ethan Winters s’est retrouvé coincé. Un classique de l’horreur, il gère la distinction sans les morts-vivants en vue. Celui-ci est tout au sujet de la nature menaçante de son cadre et des méchants à l’intérieur, avec des décors fous qui vivent longtemps dans l’esprit. La nouvelle ère PS5 a du pain sur la planche pour essayer de dominer Resident Evil Village de si tôt.

Dans la deuxième apparition de Bloober Team sur cette liste, le studio polonais essaie de ramener le genre d’horreur à l’époque classique de Resident Evil et Silent Hill avec des angles de caméra fixes rappelant la PS1. L’histoire est extrêmement discutable, mais le gameplay reste assez engageant et ses tentatives pour vous faire peur fonctionnent bien. Si vous avez envie d’un titre d’horreur de survie qui se joue comme les anciens, essayez peut-être The Medium.

Après The Medium, un autre titre indépendant qui semble évoquer les classiques Silent Hill et Resident Evil est Tormented Souls. Ce jeu de Dual Effect fait cependant un effort supplémentaire, avec un espace d’inventaire limité et des bandes nécessaires pour économiser sur les enregistreurs. Si vous avez envie de quelque chose dans la veine de ces classiques de Capcom et Konami, alors Tormented Souls semble être l’expérience parfaite pour vous. Avec des angles de caméra fixes effrayants pour démarrer, ce n’est pas à manquer.

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes (PS5)

Éditeur: Bandai Namco / Développeur: Jeux Supermassifs Date de sortie: 22 octobre 2021 ( Etats-Unis ) / 22 octobre 2021 ( Royaume-Uni/UE )

L’anthologie de titres d’horreur de Supermassive Games arrive enfin sur PS5 avec House of Ashes, et elle est largement considérée comme la meilleure du lot. Situé pendant la guerre en Irak de 2003, un énorme gouffre engloutit une force opérationnelle américaine et des soldats irakiens, révélant d’anciennes tombes en contrebas. Cependant, il y a un monstre en liberté dans les profondeurs ci-dessous, et ce sera votre travail de vous échapper. House of Ashes est parfait si vous avez quelques amis ; câlinez-vous les uns les autres sur le canapé et aidez à décider quoi faire grâce à la prise de décision et aux choix dans le jeu.

