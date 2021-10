One-Shot Drama Boiling Point fait monter la température dans une nouvelle bande-annonce

Pour tous ceux qui ont déjà travaillé dans l’industrie des services de quelque manière que ce soit, ce film sera à coup sûr proche de chez eux. Point d’ébullition est un film dont les cauchemars sont faits, si vous êtes chef de cuisine dans l’un des restaurants les plus en vogue de Londres lors de l’une des nuits les plus chargées de l’année. Avant de plonger dans le film, jetons un coup d’œil à la toute nouvelle bande-annonce du long métrage, qui devrait sortir en salles le 19 novembre 2021 et à la demande et Digital le 23 novembre 2021 avec une durée de 92. minutes et une cote R.

Les stars de cinéma Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice Feetham, Hannah Walters, Malachi Kirby, Izuka Hoyle, Taz Skyler, Lauryn Ajufo, Daniel Larkai, Lourdes Faberes, Jason Flemyng, Ray Panthaki. Et est réalisé par Philip Barantini avec le scénario de James Cummings & Philip Barantini.

L’histoire se déroule comme suit: « La nuit la plus chargée de l’année dans l’un des restaurants les plus en vogue de Londres, le chef charismatique et commandant Andy Jones (Stephen Graham) se balance sur le fil d’un couteau alors que de multiples crises personnelles et professionnelles menacent de détruire tout ce qu’il est. Une visite surprise d’un inspecteur de la santé et de la sécurité met le personnel sur les nerfs alors que le hotspot surbooké commence à se remplir d’invités. Jones réprimande et cajole alternativement son personnel diversifié, faisant de son mieux pour dissiper les tensions entre la direction et son équipe, tout en s’occupant de la restauration aux demandes ridicules des clients. »

Avec tout ce que l’industrie a vu au cours des presque deux dernières années, Point d’ébullition montre la lutte pour être une première place tout en faisant face à tout ce qui peut et va mal tourner. Du personnel, des clients, de la nourriture et bien sûr de l’inspecteur de la santé préféré de tous. Ce qui, bien sûr, apparaît toujours lors d’une nuit chargée. Parce que pourquoi pas bien ? Ajoutez maintenant un grand chef qui ferait transpirer Gordon Ramsay et vous obtenez la tempête ou le film parfait.

Si vous avez déjà travaillé dans un restaurant pendant les vacances comme Noël, vous savez qu’à tout moment, une nuit calme peut se transformer en une frénésie de grandes fêtes et de longues heures de billetterie. Cela peut aller de se faire couper tôt à rester tard bien au-delà de l’heure de fermeture juste pour se lever et tout recommencer. C’est vraiment une expérience incroyable et aussi terrifiante et épuisante. Ce film fait un excellent travail pour capturer ce moment sous tous les angles sans le faire paraître trop tiré par les cheveux. Je pense que quiconque ne connaît pas ce moment en aura un avant-goût en regardant le film.

Avez-vous déjà travaillé dans un endroit comme celui-ci ? Si oui, faites-le nous savoir et racontez-nous votre histoire. Volonté Point d’ébullition être sur votre liste de films à regarder ? Ou le stress provenant de la cuisine sera-t-il trop chaud à gérer ? Comme toujours, n’oubliez pas de nous suivre pour toutes les dernières nouvelles et bandes-annonces de films et de télévision. Merci pour le soutien et laissez-nous quelques commentaires et commentaires ci-dessous.