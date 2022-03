Zack Snyder est une tendance dans les réseaux et beaucoup se demandent s’il revient à DC

in

Bandes dessinées DC

Zack Snyder a profité de ses réseaux sociaux pour laisser un message qui a enthousiasmé tous ses followers, leur laissant espérer que le SnyderVerse sera restauré dans le DC Extended Universe.

© GettyZack Snyder

Il y a quelques jours, plus précisément le 18 mars, jour anniversaire de la première à hbo max du film La Ligue des Justiciers de Zack Snyder, le film tant demandé par les followers du réalisateur via les réseaux sociaux. C’était une correction de cap concernant le film sorti en salles en 2017 sous la direction de Joss Whedon qui ne répondait pas aux attentes du fandom. Depuis lors, beaucoup ont réclamé le retour de la SnyderVerse au Univers étendu DC.

Zack Snyder Il a profité de Twitter pour faire un post qui a retenu l’attention de sa grande masse de fans qui savent faire du bruit sur Internet. Le talentueux cinéaste a publié un logo avec la phrase Le monde est devenu une ligue de justice et a également ajouté le message d’espoir cela veut dire quelque chose. Alors et connaissant la fanbase de Zack, beaucoup ont commencé à spéculer sur cette action, préméditée ?

Zack Snyder et un message d’espoir

Le timbre en question a deux dates visibles : le 18 mars et le 17 novembre. Les deux sont séparés par un cœur. Le 17 novembre est la date à laquelle la version de Justice League réalisé par le controversé Joss Whedon tandis que le 18 commémore la première de la coupe Snyder de l’histoire de Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg.

Rappelons un peu : Zack Snyder a quitté son emploi à Ligue des Justiciers après le suicide de sa fille. Warner a donc fait appel à Joss Whedon pour terminer le film. Directeur de vengeurs il a changé tout le film au mécontentement des acteurs mais avec le soutien du studio. La version sortie en 2017 a été un échec absolu et plus tard l’arrivée de La Ligue des Justiciers de Zack Snyder pour hbo max Cela n’a fait qu’aggraver la perception de la coupe précédente basée sur la simple comparaison.

Aujourd’hui le hashtag #RestoreTheSnyderVerse est un cri de guerre sur les réseaux sociaux avec des milliers de fans qui veulent voir la vision de Zack Snyder sur le Univers étendu DC terminé et que la trilogie de Ligue des Justiciers ajoutant également, par exemple, des films de la Homme chauve-souris de Ben Affleck et le Superman de Henry Cavill ainsi que de pouvoir voir la coupe de David Ayer de escouade suicide (2016). Warner Bros. semble avoir décidé de passer par une autre voie, mais le réalisateur redonne espoir à ses fans qui se demandent s’il reviendra à DC.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂