Halo : toutes les informations sur le début, le casting, l’histoire et la bande-annonce de la nouvelle série de science-fiction basée sur la série de jeux culte

Le populaire et le succès Halola série de jeux est l’une des plus réussies Franchise Xbox de Microsoft. Conformément au 20e anniversaire, non seulement s’est annoncé nouveau jeu Halo infini à. Pour la première fois, la série de science-fiction se présentait sous la forme d’un Série Halo tourné en mars sur Paramount+ et en Allemagne à Sky au départ ira.

Nous avons rassemblé ici les informations les plus importantes sur la nouvelle série, le casting, les détails de l’histoire, la première bande-annonce et bien plus encore.

Quand commence la série Halo ?

La série de science-fiction prometteuse mettant en vedette Pablo Schreiber dans le rôle de Master Chief célèbre son… 24 mars 2022 sur le service de streaming américain Paramount+ Première.

Prend le relais en Allemagne Sky la première allemande exclusive et envoie la série « Halo » en même temps 24 mars 2022 sur Sky et via Sky Ticket au début. D’ailleurs, vous pouvez à partir du 25 mars toujours Vendredi à 22h15 voir les nouveaux épisodes sur Sky Atlantic.

Détails de la première histoire : de quoi parle la série Halo ?

L’action se déroule au 26ème siècle et raconte la lutte désespérée des humains contre une alliance d’extraterrestres, le nom engagement porte et mène une campagne d’anéantissement contre l’humanité. Avec son équipe de Spartans, le Master Chief assume la tâche de Commandement spatial des Nations Unies (UNSC) se lance dans la lutte contre la menace extraterrestre.

Les Spartiates sont des soldats spéciaux, c’est-à-dire des super soldats, qui ont été créés par le Dr. Catherine Halsey (Natascha McElhone) à transformer en utilisant une méthode qu’elle a développée. Cependant, cela s’accompagne de la perte d’une partie de leur humanité, comme la capacité de ressentir.

Halo : Différences entre le jeu et la série

Comme dans les jeux, le Master Chief et ses Spartans sont contrôlés par la célèbre IA cortana aidés dans leur dangereuse mission. Ailleurs, vous pouvez les trouver de nombreux éléments et personnages bien connus de la série de jeux dans l’adaptation à nouveau.

Ceci est le modèle pour l’adaptation du jeu vidéo premier jeu Halo: Combat Evolved à partir de l’année 2001. Dans le même temps, les créateurs de la série se permettent de s’écarter du gabarit et de créer un raconter sa propre histoireceux des non connaisseurs des jeux Origines du Master Chief vouloir sonder.

«Le contexte et la perspective diffèrent à certains égards des histoires connues des jeux. De cette façon, nous nous donnons la possibilité de développer et de façonner les deux intrigues selon les besoins du support respectif sans entrer en conflit les unes avec les autres. »déclare le producteur et développeur de jeux vidéo Kiki Wolfkill de Microsoft Studios.

Une revue détaillée de la série Halo peut être trouvée ici:

Première bande-annonce de la série Halo

Les premières bandes-annonces reviennent déjà sur l’histoire de la série, le contexte du conflit et l’invasion extraterrestre. L’accent est mis sur l’équipe de Master Chief :

Cast : Master Chief et son équipe se présentent

En attendant, le casting de la série d’action de science-fiction avec les personnages les plus importants des jeux a été confirmé. À côté de Pablo Schreiber comme Master Chief son équipe ressemble à ça :

Natasha McElhone en tant que Dr. Catherine Elisabeth Halsey

Jen Taylor comme IA Cortana

Bokeem Woodbine comme Soren-066

Shabana Azmi dans le rôle de l’amiral Margaret Parangosky, directrice de l’ONI (Office of Naval Intelligence)

Danny Sapani en tant que capitaine de l’UNSC Jacob Keyes

Olive Grey en tant que Dr. Miranda Keyes, capitaine de corvette dans la marine de l’UNSC

Charlie Murphy comme Makee

Bentley Kalu comme Spartan Vannack-134

Natasha Culzag dans le rôle de Spartan Riz-028

Kate Kennedy comme Spartan Kai-125

et Yerin Ha en tant que nouveau personnage, Kwan Ha Boo

Y aura-t-il une 2ème saison ?

Avant même le début de la nouvelle série très attendue « Halo », le studio et les créateurs sont satisfaits du résultat et envoient le spectacle de science-fiction en prolongation à un stade précoce. Une La saison 2 est déjà en préparation et devrait 2023 au plus tôt apparaître. Reste à savoir combien de saisons supplémentaires nous pouvons attendre.