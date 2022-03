Elle est la protagoniste d’un film nominé aux Oscars 2022, mais elle n’a pas été invitée à la cérémonie : sa sortie sur Instagram

oscars 2022

Une actrice a révélé qu’elle n’était pas invitée à la soirée de remise des prix, bien qu’elle soit la vedette d’un film qui compte sept nominations. Inhabituel!

© GettyElle est la protagoniste d’un film nominé aux Oscars 2022, mais elle n’a pas été invitée à la cérémonie : sa sortie sur Instagram.

Dans une semaine, nous aurons tous les gagnants du Prix ​​Oscar 2022, qui aura lieu le dimanche 27 mars prochain au Dolby Theatre de Los Angeles. Bien qu’une grande célébration de l’industrie soit attendue, des inconvénients et des décisions controversées commencent à survenir dans la précédente, comme ne pas inviter une actrice qui joue le personnage principal d’un film qui compte sept nominations.

Le mois dernier, la Hollywood Academy s’est mise au centre des discussions en supprimant certaines catégories de la diffusion et en les distribuant lors des pauses publicitaires. Meilleur documentaire, meilleur court métrage, meilleur court métrage d’animation, meilleure conception de production, meilleur montage, meilleur son, meilleure bande originale et meilleurs cheveux et maquillagesont les livraisons que nous ne verrons pas à l’écran et ont suscité la plainte de beaucoup, comme cela se produira avec ce qui a été récemment connu.

+ Nouvelle erreur de l’Académie ?

West Side Story, le dernier film de Steven Spielbergn’a pas eu le meilleur accueil au box-office, mais a tout de même été récompensé avec sept nominations, dont celle du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice dans un second rôle. Étant l’un des principaux films de la nuit, on pensait que ses acteurs seraient invités, mais malheureusement cela ne s’est pas produit et Rachel Zeglerl’interprète de Maria, l’a fait savoir sur Instagram.

L’actrice a reçu des commentaires sur son profil officiel sur la façon dont elle s’habillerait pour les Oscars, mais elle a révélé qu’elle n’était pas invitée. « Je ne sais pas, j’ai essayé, mais ça n’a pas l’air d’arriver : je soutiendrai ‘West Side Story’ depuis mon canapé et je serai fier du travail que nous avons fait si inlassablement il y a 3 ans. J’espère qu’un miracle de dernière minute se produira et que je pourrai célébrer notre film en personne, mais bon, c’est parfois comme ça. Merci pour tout le choc et l’indignation, je suis déçu aussi. Mais ça va. Je suis tellement fier de notre film. »il expliqua.

Une fois la nouvelle connue, des milliers de fans ont exprimé leurs sentiments contre l’Académie et ont désavoué cette décision. Zegler Il a de nouveau évoqué le sujet sur Twitter : « OMG, les gens ! J’apprécie tout le soutien, vraiment. Nous vivons à une époque sans précédent, et il faut beaucoup de travail en coulisse pour que la magie du cinéma se produise. Cela vaut pour les productions cinématographiques et les remises de prix. Respectons simplement le processus et je laisserai mon téléphone. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂