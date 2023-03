Siddhartha : qui est-il, de quoi l’accuse-t-on et pourquoi est-il à la mode ?

in

Le chanteur est devenu une tendance après le 8 mars en raison d’une accusation portée contre lui.

©Getty ImagesLe nom de Siddhartha est devenu une tendance et nous vous expliquons pourquoi

Le nom de Jorge Siddhartha González Ibarraconnu simplement sous le nom de Siddhartha, C’est devenu une tendance et on vous dit pourquoiqui elle est et de quoi elle a été accusée le 8 mars, Journée internationale de la femme.

Lors de la dernière marche du 8 mars, La photo de Siddharta est apparue sur les cordes à linge, où l’image et les noms des agresseurs sexuels présumés sont dénoncésce qui a été signalé à Siddartha, selon le compte TikTok @tionaurg1 et le compte Instagram suffit.d’abuser.2.

+ De quoi Jorge Siddhartha a-t-il été accusé ?

A travers une image partagée sur les réseaux sociaux, la personne qui aurait dénoncé Siddhartha sur la corde à linge a raconté avoir eu des relations sexuelles avec le chanteur, cependant, il lui a demandé d’arrêterquoi l’interprète de Boussole Je lui aurais dit que « ça devait finir », comme raconté dans quelques captures d’écran.

Dans la vidéo de @maurg1 sur TikTok, Les utilisateurs ont fait d’autres commentaires sur sa relation avec YouTuber Yuya, soulignant qu’il a 16 ans de plus que la femme d’affaires et que c’est déjà un « drapeau rouge ». Cependant, ils ont également demandé que le nom de Yuya ne soit pas associé dans cette affaire.

Jusqu’au moment, ni Siddhartha ni Yuya n’ont fait de déclarations à ce sujetbien que le compte TikTok maurg1 a annoncé que le couple intenterait une action en justice contre les accusations.

+ Qui est Jorge Siddhartha ?

Siddharta est un auteur-compositeur-interprète mexicain de 45 ans qui mène actuellement une carrière solo, mais aussi Il a été batteur du groupe mexicain Zoé, en 2005.

En plus de sa carrière de chanteuse, Siddhartha est également connue pour avoir une relation avec Yuya, l’une des youtubeuses et femmes d’affaires les plus connues au Mexique avec 16,9 millions de followers sur des plateformes comme Instagram.

