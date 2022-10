La bande-annonce de la saison 4 de Succession promet plus de drame familial

Cet article passera en revue un rebondissement massif de l’intrigue du dernier épisode de la saison 3. Lisez à vos risques et périls.





HBO a publié la première bande-annonce de Succession La saison 4, dont le titre a pris un sens supplémentaire après la fin de la saison dernière. À la toute fin de la saison 3, le patriarche de la famille Logan Roy (Brian Cox) coupe ses enfants Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) et Roman (Kiernan Culkin) de la société Waystar RoyCo en faveur de la vendre à Lukas Matsson (Alexander Skarsgard).

« Tout ce que j’essaie de faire, les gens se retournent contre moi », entend Logan dire au début de la bande-annonce, « Je mesure cent pieds. Ces gens sont des pygmées »,

La fin de la saison 3 a vu les frères et sœurs sur un véritable front uni pour une fois. Même Roman, que l’on voit pour la première fois depuis le début de la série tenir tête à Logan. La saison 4 semble continuer à faire travailler ensemble Kendall, Roman et Shiv pour éliminer Logan en tant qu ‘«alliance rebelle», comme le surnomme le fils aîné Connor (Alan Ruck).

« New gen Roys, » dit Kendall, « Nous avons une chanson à chanter. »

Oh oui, Connor peut également être vu interagir avec ses frères et sœurs pendant la bande-annonce. Bien qu’il soit encore trop tôt pour le dire, cela signifie peut-être que Connor sera impliqué dans l’intrigue principale de la saison au lieu de simplement faire son propre truc. Ou peut-être pas, car jusqu’à présent, il était plutôt pro-Logan et, contrairement aux autres, n’a pas vraiment été impliqué dans la gestion de l’entreprise.





Lignes de bataille en cours de tracé

Bien sûr, seul le temps nous dira combien de temps durera cette alliance, en particulier concernant un groupe de personnes qui ont toutes des égos longs. Au milieu de la saison, ils pourraient tous facilement se séparer à nouveau, comme Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawerence (William Zabka) après avoir commencé à travailler ensemble dans Cobra Kaï saison 4.

Le cousin Greg (Nicholas Braun) et Gerri (J. Smith-Cameron) peuvent également être vus pendant la bande-annonce. Ils sont toujours dans le cercle de Logan, l’écoutant parler de sa grandeur par rapport à tout le monde. Cependant, un peu curieusement, nous ne les voyons pas interagir avec les membres de la famille Roy les plus proches. Roman dans le cas de Gerri et Tom (Matthew Macfadyen), le mari de Shiv, dans celui de Greg.

Le teaser se termine avec Tom demandant: « Voulez-vous parler de ce qui s’est passé? » En réponse, Shiv lui lance un regard que vous trouverez probablement à côté de la définition du dictionnaire de mariticide. Sans surprise, vraiment, puisque la finale de la saison 3 impliquait très fortement que Tom était celui qui avait alerté Logan des tentatives de ses enfants pour empêcher la conclusion de l’accord.

L’émission primée aux Emmy Awards devrait revenir au printemps 2023. Une date plus précise que celle-ci n’a pas encore été révélée. En ce moment, vous pouvez regarder les trois premières saisons sur HBO Max.