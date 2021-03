‘Madame. Le réalisateur de Doubtfire révèle si la version NC-17 du film existe

Existe-t-il des versions alternatives de la bien-aimée «Mrs. Doubtfire »dans l’univers?

Le réalisateur du film, Chris Columbus, a établi le record juste après un tweet viral cette semaine a taquiné qu’il y avait différentes coupes du film.

«Pendant le tournage de ‘Mrs. Doubtfire ‘(1993), Robin Williams a tellement improvisé qu’il y avait des coupes PG, PG-13, R et NC-17 du film », lit-on dans le tweet original, faisant référence à une interview de Columbus avec Yahoo Movies où le réalisateur a loué le regretté Robin Williams pour son improvisation, en plaisantant qu’ils se sont retrouvés avec quatre coupes différentes avec diverses cotes, y compris NC-17.

Ensuite, l’une des stars du film l’a apparemment confirmé également, en doublant ses propres souvenirs à ce sujet.

«Les gens demandent si c’est vrai», Lisa Jakub, qui a incarné la fille de Williams, Lydia Hillard, a déclaré sur Twitter. « Oui, à chaque scène, Robin disait toujours » OK! Maintenant, faisons une version bleue! » Mais je doute qu’il y ait en fait quatre versions complètes différentes. Cela semble être beaucoup de travail que personne ne verrait. Mais que sais-je? J’étais juste Lydia, pas un éditeur. «

Eh bien, Columbus s’est ouvert à Entertainment Weekly vendredi et a révélé qu’il n’y avait pas de version notée NC-17 de «Mrs. Doubtfire », mais a confirmé qu’il y avait trois versions différentes du film.

« La réalité est qu’il y avait un accord entre Robin et moi-même, qui était, il va faire une ou deux, trois prises scénarisées », a expliqué Columbus. « Et puis il disait, ‘Alors laissez-moi jouer.’ Et nous allions en gros entre 15 et 22 prises, je pense que 22 étant le plus dont je me souvienne.

Columbus a déclaré que Williams avait proposé diverses nouvelles versions de lignes à chaque prise, ajoutant: «Il allait parfois dans un territoire qui ne serait pas approprié pour un film PG-13, mais certainement approprié et hilarant pour un film classé R. «

«Je n’utilisais (auparavant) que l’expression NC-17 comme une blague», a-t-il déclaré. « Il ne pourrait y avoir de version NC-17 du film. »

La question de savoir si ces versions seront jamais vues par les téléspectateurs est en suspens pour Columbus.

« Je serais prêt à peut-être faire un documentaire sur la réalisation du film, et permettre aux gens de voir certaines scènes rééditées dans une version R-rated », a déclaré Columbus. « Le problème, c’est que je ne me souviens pas de la plupart des choses. Je sais seulement ce qu’il y a dans le film à ce stade parce que ça fait longtemps. Mais je me souviens que c’était un matériau scandaleusement drôle. »

En 2018, le casting du classique culte s’est réuni pour le 25e anniversaire du film AUJOURD’HUI pour célébrer son anniversaire d’argent et réfléchir à ce qui a rendu le film si spécial.

Mara Wilson, qui a incarné Natalie « Nattie » Hillard, l’autre fille de Williams dans le film, a parlé de ses talents d’improvisation sur le plateau.

« Ce serait comme, ‘OK, prenez 25!' », A déclaré Wilson. « Et Robin serait différent à chaque fois. »

Jakub a parlé de son expérience de travail avec l’acteur défunt bien-aimé lors d’une interview avec AUJOURD’HUI avant la sortie de son livre, « Vous ressemblez à cette fille: un enfant acteur cesse de faire semblant et grandit enfin. »

Elle a dit AUJOURD’HUI que Williams avait aidé le jeune acteur à perfectionner ses compétences d’improvisation sur le plateau, ce qui la préparait au succès plus tard dans la vie en dehors de l’industrie. Elle a expliqué qu’elle se présenterait avec ses répliques parfaitement mémorisées, mais que «Robin partait sur l’une de ses brillantes tangentes et je me tenais là, l’air paniqué.

« J’ai appris assez rapidement que cela n’allait pas marcher et je devais suivre le courant et pas seulement attendre mon tour pour parler », a-t-elle déclaré. « Ces choses sont utiles pour un acteur et dans la vraie vie – vous pouvez supposer vous savez exactement comment ça va toujours se passer, et vous constatez que ce n’est pas toujours ce qui se passe. «