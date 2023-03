« You » aura-t-il une saison 5 sur Netflix ?

La deuxième partie de la quatrième saison de « You » Il n’est sorti que le jeudi 9 mars 2023, mais les fans du série netflix Créés par Sera Gamble, ils demandent déjà un nouvel opus qui répond aux questions en suspens et continue l’histoire de Joe Goldberg (Penn Badgley).

Dans les cinq premiers épisodes de la saison 4, Joe, vivant à Londres en tant que professeur d’université nommé Jonathan Moore, essaie de mettre le passé derrière lui et d’être le meilleur de lui-même, mais quelqu’un menace d’exposer ses crimes et le force à participer à un sadique. jeu.

Bien qu’il parvienne à découvrir qui est responsable, il n’est pas facile de se débarrasser de Rhys Montrose (Ed Speleers), alors dans les derniers chapitres du quatrième volet de « toi», focus sur la relation entre Joe et Rhys.

« Nous passons à une vitesse différente lorsqu’ils peuvent enfin s’asseoir et avoir une longue conversation sur ce qui se passe réellement.», a expliqué le showrunner à Tudum. Ensuite, Y aura-t-il une cinquième saison ?

AURAS-TU UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore fait d’annonce sur l’avenir de la série basé sur le roman du même nom de 2014 de Caroline Kepnes, la fin du quatrième volet de « toi» a laissé la voie préparée à une nouvelle fournée d’épisodes qui montrent la direction que prendra la vie de Jonathan Moore.

Bien que le drame policier mettant en vedette Penn Badgley ait dévié des romans de Kepnes, il pourrait s’inspirer de certains détails du troisième livre « You Love Me », qui a été publié en 2021, et du quatrième livre « For You and Only You ». , qui sera publié en avril 2023.

De plus, Sera Gamble a déclaré au Hollywood Reporter avant la première de la saison 3 que d’autres sont définitivement en route pour Joe. « Je n’aime jamais jurer en étant trop précis d’une manière ou d’une autre. Je dirai que nous avons encore beaucoup d’histoires à raconter. Je n’ai pas du tout peur de dire que nous pourrions certainement suivre Joe pendant plusieurs années.”.

« Cela étant dit, le paysage télévisuel est difficile en ce moment. Il y a environ 10 milliards d’émissions de télévision et les commandes sont plus courtes et il y a plus de concurrence, donc nous n’économisons jamais rien pour les saisons ultérieures.« , il ajouta.