The Owl House, Disney: quand est la première de la finale de la série?

La troisième et dernière spéciale de la troisième saison de »La maison du hibou », intitulé » Watching and Dreaming », sera présenté en avril prochain pour mettre fin à la série animée fantastique acclamée. Selon de nouveaux rapports, la finale de la série »The Owl House » devrait débuter le Disney Channel et Disney XD le samedi 8 avril.

De plus, contrairement aux deux autres spéciaux de la troisième saison qui duraient 45 minutes, « Watching and Dreaming » aura une durée totale de 55 minutes, étant le plus long de tous. Le dernier spécial, »For the Future », est sorti le 21 janvier.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Owl House, Disney Plus : Quelle est la sexualité d’Amity

Créé par Dana Terrace, » The Owl House » a été créé pour la première fois en janvier 2020, avec 19 épisodes dans sa première saison et concluant sa diffusion en août 2020. La saison 2 a été créée en juin 2021, avec un total de 21 épisodes. Cependant, Disney a ensuite commandé une troisième et dernière saison composée de trois émissions spéciales.

La troisième saison de » The Owl House » a commencé avec » Merci à eux », qui a été créée en octobre 2022, tandis que » For the Future » est arrivée en janvier de cette année. Avec cette nouvelle confirmation, le dernier spécial conclura l’histoire de la série en avril prochain.

Bien qu’elle soit nettement plus courte que ses prédécesseurs en termes de nombre d’épisodes, la saison 3 de » The Owl House » perpétue toujours la tradition des titres d’épisode épelant un message secret.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Disney a décidé d’annuler la série animée The Owl House

Par exemple, les premières lettres des titres des épisodes de la saison 1 épellent « UNE SORCIÈRE PERD UN VRAI CHEMIN », tandis que les premières lettres des titres des épisodes de la saison 2 épellent « TROUVEZ LA CLÉ, CRAIGNEZ LE VERROU ». Enfin, les premiers mots des titres des spéciaux de la saison 3 sont combinés pour lire: « Merci d’avoir regardé. »

La série »The Owl House » est disponible sur la plateforme Disney+. La dernière émission spéciale et finale de la série sera diffusée sur Disney Channel et Disney XD le 8 avril.