Universal Monsters célèbre son 90e anniversaire avec deux événements à double titre en octobre

Pour célébrer le 90e anniversaire d’Universal Monsters, quatre monstres de cinéma classiques de l’âge d’or de l’horreur reviennent sur les grands écrans du pays cette saison d’Halloween pour une double série d’événements de deux jours, gracieuseté de Fathom Events et Universal Studios. Voir Dracula, Frankenstein, L’homme invisible, et Le loup garou sur grand écran !

Dans le cadre des événements anniversaire, les fans auront droit à une visite exclusive des coulisses du terrain historique d’Universal Studios et verront où ces monstres préférés des fans ont fait leurs débuts sur grand écran et sont devenus légendaires. La série démarre avec l’original Dracula, avec Bela Lugosi, qui a lancé le genre d’horreur hollywoodien, et le chef-d’œuvre inoubliable, Frankenstein, avec Boris Karloff. Les Dracula et Frankensteindouble long métrage sera projeté dans les salles de cinéma le samedi 2 octobre à 13h00 (heure locale).

La série se poursuit ensuite avec l’adaptation signature de HG Wells’ L’homme invisible avec Claude Rains, et Le loup garou avec une performance déchirante de Lon Chaney. L’homme invisible et Le loup garou double long métrage sera projeté dans les salles de cinéma le samedi 30 octobre à 13h00 (heure locale). Une liste complète des lieux de théâtre est disponible sur le site Web de Fathom Events.

« En ce qui concerne le genre de l’horreur, rien n’est plus important que la gamme classique de monstres d’Universal », a déclaré Tom Lucas, vice-président des relations avec les studios de Fathom Events. « Depuis le moment où ces personnages sont sortis dans les cinémas il y a 90 ans, ils ont émerveillé l’imagination du public avec émerveillement et cauchemars, et nous sommes ravis que les fans de l’ancien et du nouveau les voient à nouveau plus grands que nature sur grand écran. . »

Si vous ne connaissez pas ces classiques, tout d’abord honte à vous ! Deuxièmement, quelle excellente façon de découvrir les films de monstres qui ont tout déclenché. Dracula? Allez! Si l’un de vos films d’horreur préférés n’implique pas de sangsue, je mangerai mon chapeau ! Frankenstein est le modèle du monstre incompris, victime d’une intrigue de savant fou. Peux-tu dire Défense, L’incroyable Hulk, La mouche? Ce sont juste au sommet de ma tête. L’homme invisiblea eu trois séries télévisées et deux remakes, et Kevin Bacon est même intervenu avec homme creux. Le loup garou a inspiré des films dans presque tous les genres. De Loup adolescent, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, Un loup-garou américain à Londres, Polar, le loup de Wall Street.

Apportez votre ail, vos croix, vos balles en argent, vos pieux en bois, ou construisez votre propre femme pour distraire ce monstre. Sciences étranges! Collez-le là-haut avec le Frankenstein paragraphe! Croisez les doigts pour qu’il n’y ait pas de pleine lune et dirigez-vous vers le théâtre et obtenez une éducation formelle sur les films qui ont engendré tant de vos favoris contemporains. J’ai pris plaisir à penser à tous mes monstres préférés. Ces films ont été créés par des visionnaires du cinéma, de la narration et des effets spéciaux dans un tout nouveau support pour leur époque. Offrez-vous une gâterie d’Halloween pour voyager dans le temps ; et regardez un thriller classique (Cue le rire de Vincent Price.). Achetez vos billets ici.

Sujets : Monstres universels, Dracula, Frankenstein, L’homme invisible, L’homme aux loups