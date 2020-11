Xiaomi Mi 10: la mise à jour vers Android 11 apporte de nombreuses fonctionnalités

L’attente est terminée: la mise à jour vers Android 11 est en cours de déploiement pour le Xiaomi Mi 10. La mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités à votre smartphone, qui était l’un des modèles les plus populaires de l’été 2020. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour MIUI.

Xiaomi aurait commencé à déployer la version stable d’Android 11 pour le Xiaomi Mi 10, rapporte GizChina. La mise à jour se présente sous la forme de la nouvelle version MIUI sur le smartphone supérieur. La mise à jour s’appelle « MIUI V12.2.2.0.RJBCNXM » et apporte entre autres des améliorations pour la caméra – et les « Super Documents ».

Améliorations de l’appareil photo dans Android 11

Avec Android 11 il existe également de nombreuses optimisations pour la caméra de votre Xiaomi Mi 10. Le mode « VLOG », par exemple, dispose de deux nouveaux modèles appelés « Story » et « Rhythm ». Vous pouvez également sauvegarder les enregistrements VLOG dans ce que l’on appelle la « boîte de brouillon » après la mise à jour.

Une autre fonctionnalité pratique est la possibilité d’ajouter des filigranes AI aux photos sous Android 11. Un total de trois filigranes est possible pour les emplacements, y compris les lignes droites de longitude et de latitude. De plus, votre Xiaomi Mi 10 devrait proposer un mode d’enregistrement amélioré en 8K après la mise à jour. Il est également pratique que votre réglage de zoom soit conservé lorsque vous fermez brièvement l’appareil photo (jusqu’à 30 secondes).

« Super Documents » sur le Xiaomi Mi 10

Les nouvelles fonctionnalités qui viennent à votre Xiaomi Mi 10 avec Android 11 incluent les soi-disant « Super Documents ». Il s’agit d’un cadre que vous pouvez facilement déplacer, agrandir et réduire sur l’écran. Avec un robinet, vous pouvez ouvrir des documents dans différents formats et accéder facilement aux sites Web à l’aide de la fonction de vignette.

De plus, le « Super Document » devrait apporter une vue améliorée pour le mode portrait et assurer une excellente vue de lecture en mode paysage. La vidéo YouTube au bas de cet article vous montre à quoi cela ressemble en pratique sur un smartphone comme le Xiaomi Mi 10.

Mise à jour de sécurité incluse

Avec Android 11, Xiaomi apporte également la mise à jour de sécurité de Google sur votre Xiaomi Mi 10 à partir d’octobre 2020. Il est donc conseillé d’installer la mise à jour dès sa sortie. De cette façon, vous fermerez toutes les failles de sécurité connues jusqu’en octobre.

La mise à jour de MIUI 12.2.2.0 a une taille de 3,6 Go sur le Xiaomi Mi 10. Par conséquent, il est préférable de connecter votre smartphone à un WLAN et à un chargeur avant de lancer la mise à jour. Ces mises à jour sont généralement déployées progressivement. Il se peut donc que Xiaomi Android 11 ne soit pas disponible dans toutes les régions en même temps.