« Behind His Eyes », acteurs et personnages: qui est qui et où avez-vous déjà vu le casting

Créé par Steve Lightfoot et réalisé par Erik Richter, « Derrière tes yeux»(« Behind Her Eyes »dans sa langue d’origine) est une mini-série britannique Netflix qui raconte l’histoire de Louise Barnsley, une mère célibataire qui, après avoir rencontré un homme mystérieux et sa femme, est piégée dans un dangereux réseau de secrets où rien ni est quelqu’un ce qu’ils semblent.

David Ferguson n’est pas seulement son nouveau patron, il est aussi le mari d’Adele, la femme que Louise a rencontrée par hasard dans la rue et avec qui elle noue une étrange amitié en devenant l’amant de son mari.

Eve Hewson, Tom Bateman, Simona Brown et Robert Aramayo sont les protagonistes de «Derrière tes yeux», Mais qui est qui dans la fiction psychologique à suspense et où avez-vous vu ces acteurs dans cette série auparavant? Netflix?

EVE HEWSON COMME ADELE FERGUSON

Adele Ferguson est mariée à David, mais se sent complètement seule et isolée jusqu’à ce qu’elle rencontre Louise, avec qui elle noue une étrange amitié. Malgré tous ses problèmes, elle ne veut pas abandonner son mari.

Eve Hewson est la fille du légendaire rocker Bono et de l’activiste Ali Hewson. Avant de jouer Adele, elle a joué dans le célèbre drame de BBC One « The Luminaries » et le biopic « Tesla » aux côtés d’Ethan Hawke.

Elle est également apparue comme Maid Marian aux côtés de Taron Egerton et Jamie Foxx dans «Robin Hood» (2018) et a fait partie de «Bridge of Spies» (2015) de HBO, «This Must Be The Place» et «The Knick».

Eve Hewson joue Adele Ferguson dans « Derrière ses yeux » (Photo: Netflix)

TOM BATEMAN COMME DAVID FERGUSON

David Ferguson est le psychiatre beau et mystérieux qui s’implique avec sa secrétaire, bien qu’il soit marié à une femme qui cache un sombre secret. Bien qu’il aime Louise, il y a quelque chose qui le maintient proche d’Adele.

Tom Bateman a participé à plusieurs séries et films avant son rôle dans «Derrière tes yeux« Le plus retenu est son apparition dans l’adaptation stellaire de » Murder on the Orient Express « avec Johnny Depp et Michelle Pfeiffer. Il reviendra pour incarner Bouc à nouveau dans la suite «Mort sur le Nil».

De plus, elle est apparue dans «Cold Pursuit» avec Liam Neeson, «Snatched» avec Goldie Hawn et Amy Schumer, «Jekyll and Hyde», «Beecham House», «The Honorable Woman», «Parade’s End» et «The Tunnel». «

Tom Bateman joue David Ferguson dans « Derrière ses yeux » (Photo: Netflix)

SIMONA BROWN COMME LOUISE BARNSLEY

Louise Barnsley est une mère célibataire qui a une vie calme et routinière jusqu’à ce qu’elle devienne une relation amoureuse avec le psychiatre David Ferguson, qui reste marié à Adele malgré une relation étrange.

Simona Brown a commencé sa carrière d’actrice avec la série Channel 4 et Netflix «Kiss Me First», le film de Simon Pegg «Man Up», «HIM» d’ITV, l’adaptation BBC de «Little Drummer Girl» de John le Carré, «The Night Manager , « » The Casual Vacancy « et le drame primé de la BBC » Murdered By My Boyfriend « .

Simona Brown joue Louise Barnsley dans « Derrière ses yeux » (Photo: Netflix)

ROBERT ARAMAYO COMME ROB

Rob a rencontré Adele dans un hôpital psychiatrique et ils sont devenus de très bons amis depuis. Le jeune toxicomane est très attiré par la vie d’Adele et ne supporte pas l’idée de ne pas en faire partie.

Les fans de « Game of Thrones » se souviendront peut-être de Robert Aramayo pour avoir joué un jeune Ned Stark. L’acteur anglais est également apparu dans la série Netflix «Mindhunter», le film «Nocturnal Animals». Il tourne actuellement la série Amazon Prime Video « Le Seigneur des Anneaux ».