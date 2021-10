Gina Carano commence le tournage de New Western Terror on the Prairie pour le Daily Wire de Ben Shapiro

Gina Carano est officiellement de retour au travail après son éviction de Le Mandalorien. Auparavant, il avait été annoncé que l’actrice de Cara Dune serait à l’affiche du prochain thriller Articulation Blanche, un film qu’elle produit également. Alors que ce projet est toujours en cours, Carano aurait commencé à travailler sur un film distinct baptisé Terreur dans la prairie, un western qui a commencé à tourner cette semaine.

Par date limite, Terreur dans la prairie parle d’une « famille pionnière qui se bat contre un gang de hors-la-loi vicieux qui les terrorise dans leur ferme nouvellement construite dans les plaines du Montana ». Michael Polonais (Northfork, Force de la nature) dirige Terreur dans la prairie. Le film est produit par Dallas Sonnier (Tomahawk en os) et, aussi comme Articulation Blanche, est développé en collaboration avec The Daily Wire. Josiah Nelson a écrit le scénario.

Comme avec Articulation Blanche, Gina Carano est à bord pour produire en plus de jouer un rôle principal. D’autres stars en vedette dans Terreur dans la prairie inclure Nick Searcy (Justifié), combattant de MMA Donald « Cowboy » Cerrone, comédien de stand-up Tyler Fischer, Heath Freeman (Patinoire), Samaire Armstrong (Le CO.), Travis Mills (Compter les balles), Matthias Hues (Je viens en paix), Rhys Becker, Izzy Marshall, Jeremy Gauna et Thomas White Eagle.

Ce sera le premier film mettant en vedette Gina Carano après son renvoi public de The Mandalorian plus tôt cette année. À la suite d’une série de publications controversées en ligne et d’une campagne ultérieure sur les réseaux sociaux pour la faire licencier, il a été annoncé que Carano ne reviendrait pas en tant que Cara Dune dans Le Mandalorien saison 3. Carano a déclaré qu’elle avait découvert son licenciement en même temps que tout le monde et que la nouvelle avait suscité des réactions mitigées.

Peu de temps après cet incident, Ben Shapiro de The Daily Wire a annoncé un nouveau partenariat avec Carano pour poursuivre sa carrière. Il avait été rapporté qu’elle jouerait dans Articulation Blanche comme une « femme forte » qui se bat contre un tueur en série qui la vise. La date limite rapporte maintenant que ce projet a repoussé le tournage jusqu’au début de 2022, ouvrant la porte à Carano pour travailler sur Terreur dans la prairie en attendant.

« Avec la précarité du paysage hollywoodien actuel et l’extravagance remarquable de sa classe dirigeante, nous avons fait le choix difficile, mais prudent, d’aller plus loin dans l’ouest sauvage pour faire des films selon nos propres conditions », a déclaré le producteur Dallas Sonnier dans un communiqué. . « Le Daily Wire a apporté à Gina et à notre équipe tout le soutien que les producteurs pourraient demander. Maintenant, nous devons les rendre fiers en produisant quelque chose de vraiment génial. »

Le réalisateur Michael Polish a ajouté : « Revenir dans mon état natal du Montana pour réaliser un western pour Dallas et Amanda, une race rare de producteurs que je respecte vraiment, a eu un attrait énorme. »

Le plan à partir de maintenant pour Terreur dans la prairie est que le film fera ses débuts exclusivement pour les membres de Daily Wire au printemps 2022. Articulation Blanche commencera également à tourner au premier trimestre 2022. Le mot est que Le Mandalorien a également commencé la production de la saison 3, mais ne vous attendez pas à ce que Cara Dune revienne. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

