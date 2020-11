Défi relevé: comment optimiser un Chromebook en tant qu’outil d’étude sans avoir envie de Windows ou Mac

L’approche des Chromebooks repose généralement sur les questions. Que puis-je faire de lui? Quelles applications sont disponibles? Et si je n’ai pas de connexion? Quelles performances aurai-je avec un matériel aussi restreint?

Une fois que nous entrons dans l’écosystème Chromebook, ces questions commencent à obtenir des réponses (favorables) et nous découvrons des possibilités que nous ne pouvions même pas imaginer. Nous avons plus de 190 000 extensions dans le Chrome Web Store ainsi que les applications dans le Google Play Store. Sans oublier une troisième source de logiciels: Linux via l’environnement Ubuntu intégré au système d’exploitation Chrome OS, actuellement en beta.

Les Chromebooks sont parfaits pour étudier

Les domaines dans lesquels les Chromebooks se présentent comme une solution solvable et performante augmentent également à mesure que des éléments sont ajoutés, tels que la compatibilité avec les applications Windows dans un proche avenir, ou le cloud adopte plus de rôles. Ce dernier est le cas de la lecture vidéo via les plateformes de diffusion ou loisirs grâce aux plateformes le jeu en ligne, en plus de suites bureautique et outils de productivité en ligne.

Cette polyvalence, associée à son prix modéré, sa robustesse et son obsolescence programmée maîtrisée, en fait un équipement optimal comme outil pédagogique et de productivité. Cette facette est renforcée par la présence dans l’écosystème Google de solutions conçues spécifiquement pour l’intégration des Chromebooks dans les groupes d’étude et de travail, comme G Suite for Educational Centers.

Des applications telles que Google Classroom ou Google Meet transforment les Chromebooks en extensions numériques des salles de classe, qui permettent d’organiser différents groupes d’élèves, des devoirs, des tutoriels, des calendriers ou les cours eux-mêmes via la visioconférence à l’aide de Google Meet ou Zoom, par exemple.

Pour activer le Google Play Store, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. Ensuite, vous pouvez installer les applications précédentes et bien d’autres.

La sécurité comme priorité

L’un des aspects les plus notables des Chromebooks réside dans la sécurité inhérente à la plate-forme. Le Chromebook est conçu de A à Z avec la sécurité au cœur, afin que les applications installées à partir du Chrome Web Store d’extensions et celles de Google Play soient exemptes de malware.

De plus, Chrome OS lui-même empêche l’installation d’applications qui affectent irrémédiablement la stabilité ou l’expérience utilisateur. Les applications Linux et Google Play s’exécutent dans des environnements virtualisés.





Être tout dans le cloud, ou presque, associé à un compte utilisateur personnel ou étudiant dans une école, une perte de matériel, un vol ou une panne pas un problème de sécurité et il est possible de revenir à l’activité sans plus que la configuration d’un nouvel ordinateur ou la saisie de notre compte à partir d’un autre ordinateur.

De plus, sur n’importe quel appareil Chromebook, il est immédiat de saisir notre compte utilisateur à l’aide des identifiants Google en mode Invité et de récupérer notre espace de travail sans interférer avec celui des autres utilisateurs.

De larges possibilités pour la bureautique

La plupart des tâches régulières que nous effectuons en classe concerne la création et l’édition de documents texte, de feuilles de calcul ou de présentations. Dans les Chromebooks, nous avons des centaines d’applications pour les gérer. Les plus évidents sont ceux de Google (Google Documents, Google Sheets et Google Slides) que nous pouvons utiliser comme extension, mais nous avons aussi des applications comme MS Word ou Microsoft Office dans le Play Store.





Si nous voulons utiliser un suite Achevée, Nous pouvons le faire via Linux et en installer un comme LibreOffice. Pour ce faire, et bien qu’il soit un peu effrayant de parler de Linux, il suffit d’activer Linux Beta dans les options de configuration de Chrome OS puis de taper dans la console de commande « sudo apt-get installer libreoffice»(Toujours sans guillemets). Si une erreur de mise à jour apparaît, tapez « sudo apt-get mise à jour»Et en retapant la commande d’installation initiale, nous devrions avoir LibreOffice sur l’ordinateur.

Pour lancer le suite, nous devons juste allez dans la recherche d’applications et tapez LibreOffice: apparaîtra dans les résultats. Dans les Chromebooks, nous avons un moteur de recherche universel qui nous permet de trouver ce que nous voulons quand nous en avons besoin, comme expliqué ici.

Nous avons également des calendriers, des applications pour les notes (Google Keep ou Evernote), des applications pour la conception vectorielle (InkScape) ou les croquis (SketchPad 3.5) qui fonctionnent dans le cloud, mais avec une expérience utilisateur qui n’a rien à envier à une application de bureau conventionnel. D’autres, comme Autodesk SketchBook, sont disponibles au format d’application Google Play.





Sur les Chromebooks à écran tactile et ceux compatibles avec un stylet, ces applications sont particulièrement intéressantes, y compris d’autres comme Squid pour prendre des notes écrites.

Ici, vous devez vous rappeler que, pour que les Chromebooks puissent gérer correctement les applications et les extensions cloud, nécessitent une connexion Internet avec une bande passante élevée et la latence la plus faible possible.

Communications toujours prêtes

Dans les Chromebooks, nous avons également des applications de messagerie et de visioconférence, telles que Zoom ou Google Meet. Et dans le cas où vous devez utiliser des applications comme WhatsApp ou Telegram, nous avons WhatsApp Web ou Telegram Web, ainsi qu’Instagram sous la forme d’une application ou TikTok, entre autres.

Pour rendre la visioconférence efficace, il est important que la caméra frontale soit de bonne qualité. Les équipements tels que le Chromebook 514 d’Acer ont une webcam HD, optimale pour une utilisation dans les applications vidéo dans les réunions, les discussions, les cours ou les tutoriels.





Productivité sans compromis

Dans les activités éducatives, il est courant de devoir rechercher des informations sur d’innombrables pages Web pour collecter des données, de la documentation et d’autres éléments qui nous aideront à accomplir une tâche. Ce En général, cela implique de prendre une infinité de captures d’écran, ainsi que de parcourir des dizaines de sites Web. d’une nature très différente.

Dans les Chromebooks, il est très facile de prendre des captures d’écran complètes ou partielles, ainsi que d’organiser nos sessions Web à l’aide d’extensions telles que Evernote Web Clipper. Ou enregistrez les sessions de navigation avec des extensions telles que Session Buddy.

Si nous voulons éditer des photos, nous pouvons le faire avec des extensions cloud telles que Polarr Photo Editor ou avec des applications Linux telles que The Gimp, que nous installerons avec la commande « sudo apt-get install gimp« Dans le terminal Linux.

Le Chromebook 514 d’Acer: une proposition équilibrée

Dans les gammes de Chromebooks, il existe des modèles de plus en plus diversifiés destinés aux utilisateurs ayant des profils et des besoins différents. Acer, en tant que pionnier de l’introduction des Chromebooks dans ses gammes d’ordinateurs portables, il dispose d’un répertoire qui couvre tous les profils. Des ordinateurs dans lesquels l’expérience cloud prévaut, avec du matériel adapté à ce type d’utilisation et à des prix réduits, à d’autres avec des processeurs Core i5, 16 Go de RAM et 128 Go de stockage avec une finition prime.





Le Chromebook 514 d’Acer est une proposition tout-terrain qui vous permet de profiter de l’expérience cloud, ainsi que d’une utilisation sans compromis des applications du Play Store et même des applications Linux. Le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage laisse de la place pour l’installation d’applications exigeantes. Le processeur est modeste, mais suffisant pour ceux qui n’ont pas besoin de montage vidéo.

Le modèle 4 Go sera plus sensible à l’utilisation de plusieurs applis en même temps, oui, même si si nous n’allons pas en abuser, c’est une proposition qui est plus qu’ajuste en prix. Dans l’ensemble, le modèle 8 Go est un pari plus complet. L’écran tactile IPS ajoute une polyvalence supplémentaire dans l’utilisation des applications du Play Store.





Quant à la finition, il s’agit d’un ordinateur portable avec un boîtier en aluminium, fin, léger et esthétiquement très soigné. C’est une équipe élégante, où la robustesse est une variable qui doit être prise en compte de manière particulière. le pavé tactile Il est recouvert de verre Gorilla Glass et les cadres d’écran sont minces pour réduire la taille de l’ordinateur sans sacrifier l’écran.

En bref, c’est un Chromebook qui combine prix, performances, finition et fonctionnalité, adapté pour satisfaire toutes sortes d’étudiants.