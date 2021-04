Les 8 séries les plus similaires à Sense8 à regarder sur Netflix

Si vous recherchez des séries qui sortent de l’ordinaire, vous êtes au bon endroit.

Quelque directeurs marquer leur timbre dans toute production dans laquelle ils sont impliqués, comme avec Sœurs Wachowski, têtes visibles de Sense8. Cette série, qui nous montre le relation parmi divers gens autour de la monde, presque avec pouvoirs surnaturel, parle d’inclusion et de mondialisation dans un monde de plus en plus décadent, dans une histoire si original telles que ces recommandations basées sur Lost.

Si vous êtes de notre côté, de celui qui s’adresse séries différentes et non conventionnelles, Je crois que les recommandations suivantes seront parfaites pour vous, donc les paragraphes suivants auront, nous en sommes convaincus, une valeur sûre pour Des heures et des heures de divertissement télévision, à la fois avec science fiction, drame ou peut-être certains mystère.

Série similaire à Sense8, les meilleures alternatives

Si vous aimez les histoires de super-héros non conventionnels, comme dans The Umbrella Academy, ou vous êtes fou des récits de science fiction, comme dans l’essentiel Black Mirror, nous avons une série parfaite pour vous.

Retenue

Le monde de divertissement asiatique, surtout s’il aborde des sujets proches de la science-fiction, du mystère et de l’horreur, c’est l’un des plus intéressants. Dans ce cas, nous suivrons Liu Yun-hsiang, un jeune étudiant, qui, un jour donné, est témoin d’un incident choquant dans un immeuble abandonné, ce qui l’amènera à découvrir la hantise des secrets dans son lycée, avec lui monde paranormal au premier plan.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 50 minutes

L’Académie des parapluies

Un autre de ceux série basée sur la bande dessinée peu connu de la plupart des mortels, nous présente un famille particulière, formé par des individus de race et d’origine différentes, mais qui ont en commun un naissance inattendue, leurs mères n’étaient pas enceintes avant l’accouchement et elles possèdent compétences inhabituelles, ce qui les amènera à affronter la décès, organisations secrètes et, bien sûr, à fin des temps.

Année: 2019

Saisons: 2

Chapitres: 20

Durée moyenne: 50 minutes

Maniaque

Nous sommes entrés dans le domaine de mini-série, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une saison pour explorer l’histoire, avec la particularité d’avoir un duo de superstars hollywoodiennes, représenté par Emma Stone Oui Jonas Hill. Si vous entrez dans Maniac, vous découvrirez comme un couple de inconnu se connecter pour un essai clinique, où les apparences sont trompeuses et les ordinateurs peuvent être vraiment cruels.

Année: 2018

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 40 minutes

Miroir noir

On ne peut pas dire grand chose à ce sujet série télévision qui n’a pas été dit jusqu’à présent. Simplement, si vous voulez être mis en arrière-plan, dites-vous que cette série aborde le science fiction, la La technologie et, finalement, le avenir de l’être humain avec une perspective différente, avec des chapitres auto-conclusifs, et abordant les sujets réellement intéressant et qu’ils nous permettent nichée à propos de notre place sur la planète.

Année 2011

Saisons: 5

Chapitres: 23

Durée moyenne: 60 minutes

L’OA

La expérimentation avec des humains C’est l’un des grands arguments de la science-fiction, surtout le plus expérimental, et c’est ce qui se passe dans cette série, qui nous raconte l’histoire d’un femme mystérieuse, se fait appeler OA, qui rentre chez lui après avoir disparu il y a sept ans, avec la conviction de recruter un groupe de jeunes pour les embarquer dans un mission secrète.

Année: 2016

Saisons: 2

Chapitres: 16

Durée moyenne: 60 minutes

Orphelin noir

La science fiction et les romans policiers ont de la chance, puisqu’ils ont, avec cette série télévisée, avec l’une des œuvres les plus risquées et les plus intéressantes de ces dernières années, nous ne vous révélerons pas encore ses secrets, puisqu’elle nous raconte, dans un premier temps, une Jeune Quoi imiter d’une fille c’est juste se suicider sur le quai de la gare, devant lui, et cela s’avère être identique à elle.

Année 2013

Saisons: 5

Chapitres: 50

Durée moyenne: 40 minutes

La descente

Est série c’est un en chantant, jamais mieux dit, vers un temps glorieux dans l’industrie de la musique en New York, de retour dans le Années 70, et nous invite à rencontrer un groupe de jeunes de South Bronx, avec des talents et un enthousiasme en abondance, qui essaieront de faire de leur passion aussi leur avenir, le tout adouci de images d’archives du temps et avec la participation de Livres MC, un rappeur de ces années-là, qui racontera l’histoire sur un ton rap au fur et à mesure qu’elle se déroule.

Année: 2016

Saisons: 2

Chapitres: 11

Durée moyenne: 60 minutes

Embrasse moi d’abord

Si tu pensais ça Prêt Player One était la seule fiction qui a plongé dans le mondes virtuels, Je vous présente un ouvrage qui aborde également cette problématique et qui nous présente un solitaire jeune, qui finira par rencontrer un femme sortante, dans le monde numérique, où ils commenceront à partager expériences intenses et quelques autres secret.

Année: 2018

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 45 minutes

