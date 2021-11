Chris Pratt fera la voix de Garfield dans un nouveau film d’animation

Un nouveau Garfield le film est en préparation. On vient d’annoncer que Chris Pratt fournira la voix du célèbre chat orange dans un tout nouveau film d’animation dont la sortie mondiale est prévue par Sony Pictures. L’écrivain nominé aux Oscars David Reynolds (Le monde de nemo) a écrit le script et Mark Dindal (Petit poulet) est à bord pour diriger, qui réunit les deux après avoir déjà travaillé sur La nouvelle routine de l’empereur.

Garfield le créateur Jim Davis produira le nouveau film aux côtés de Bridget McMeel d’Amuse et Craig Sost. John Cohen et Steven P. Wegner produisent avec Andrew Kosove et Broderick Johnson d’Alcon Entertainment, ainsi que Namit Malhotra et Tom Jacob de DNEG. DNEG Animation (Ron a mal tourné) anime et produit le long métrage.

Créé par Jim Davis, Garfield a commencé comme une bande dessinée dans les années 1970 et est devenue la bande dessinée la plus diffusée au monde. Il suit la vie du caricaturiste socialement maladroit Jon Arbuckle, de son chat qui aime les lasagnes Garfield et du chien stupide Odie. Le félin titulaire s’est aventuré dans l’animation avec une série d’émissions spéciales télévisées et la série de dessins animés à succès Garfield et ses amis Dans les années 1980. Il y a eu d’autres adaptations animées et il a été annoncé que Nickelodeon développe également une autre animation Garfield séries.

Garfield n’a pas aussi bien réussi lorsqu’il s’est essayé aux films d’action réelle. En 2004, Bill Murray a tristement exprimé le chat dans Garfield : le film, qui suivait une version animée par CG de Garfield dans un cadre d’action en direct. Alors que les critiques n’étaient pas du tout gentils avec le film, il s’est assez bien comporté au box-office pour provoquer une suite avec Garfield : Une queue de deux chatons sortie en 2006. Bill Murray a déclaré ouvertement son mépris pour ces films, plaisantant même à leur sujet dans ses deux camées de films Zombieland.

Chris Pratt est surtout connu pour ses rôles en direct, remontant à son époque dans la série comique Parcs et loisirs. Il est depuis devenu une véritable star de cinéma après avoir rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Star-Lord dans James Gunn’s gardiens de la Galaxie série, un rôle qu’il reprendra dans le troisième volet à venir. Pratt joue également dans le Monde Jurassique films et sera également revu dans la suite Domination et a récemment été vu dans le film à succès Amazon La guerre de demain.

Le travail de voix off n’est pas nouveau pour Pratt, cependant, car il a prêté sa voix au Lego Film films avec le film Pixar En avant. Il a été récemment annoncé qu’il dirigera le casting d’un film d’animation super Mario Bros. film comme la voix de Mario, un rôle qui a généré une réponse mitigée de la part des fans. Pratt a publié une vidéo Instagram en ligne à l’époque, expliquant à quel point il était surréaliste pour lui de jouer ce rôle, car il avait des souvenirs de jouer au jeu d’arcade original avec des quartiers volés.

Une date de sortie n’a pas été fixée pour le nouvel animé Garfield film en ce moment. Aucun autre nom en dehors de Chris Pratt en tant que Garfield n’a été annoncé pour le casting vocal, mais ne comptez pas sur le retour de Bill Murray pour un caméo vocal. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

