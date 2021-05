Super Flower Blood Moon: des photos étonnantes de l’éclipse lunaire totale de 2021

FONTANA ARTE lampe murale applique LUNAIRE LED (Réflecteur blanc et disque avant noir - Métal)

Lunaire Fontana Arte est une applique et plafonnier à l'effet lumineux étonnant qui rappelle le phénomène de lumière produit par les éclipses. Un grand diffuseur concave en aluminium accueille un disque frontal de taille plus réduite. Ce dernier abrite la source lumineuse produisant une lumière différente en fonction de sa position par rapport au diffuseur. Lorsque le disque frontal est fermé, la lumière est diffusée par l'arrière, donc reflétée vers le mur. Ouvert, la lumière se libère frontalement en se réfléchissant sur le diffuseur. L'utilisateur intervient simplement et immédiatement en tirant vers lui ou en poussant le pivot frontal obtenant la lumière la plus adaptée aux besoins du moment. Lunaire, grâce au diamètre généreux de son diffuseur, est une lampe adaptée à l'éclairage de grands espaces domestiques ou collectifs. Ampoule exclue 28,6W Led (3000 K, CRI 80, 3650 Lm).