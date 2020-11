Xiaomi a lancé un chauffe-mains qui est également un powerbank

Impossible de rater le produit fou Xiaomi de cette semaine. Jusque-là, nous avions tout vu, des produits ménagers à même un gonfleur de pneus au cas où nous serions crevés avec la voiture ou le vélo.

Cette fois, nous vous apportons un produit idéal pour les longues et froides nuits d’hiver -ou les après-midi-, car si la veste Xiaomi à température réglable ressemblait à un laissez-passer, attendez de voir ce chauffe-mains qui est aussi un powerbank.

Réchauffez-nous les mains et chargez le mobile, bienvenue dans le futur

Ils ont des années d’avantage sur nous. Qui pourrait mettre sur le marché un gadget qui, en plus de nous réchauffer les mains, nous permet de recharger notre appareil mobile? Eh bien à Xiaomi évidemment.

Comme nous le lisons dans Gizmochina, le produit s’appelle ZMI Hand Warmer / Power bank et il est déjà dans certains magasins chinois comme Youpin au prix de seulement 13 €. Un prix vraiment intéressant pour tout ce qu’il propose.

Quant à sa fonction de chauffe-mains, il n’y a pas grand-chose à ajouter puisqu’il sert le même objectif. Idéal lorsque nous sommes dans la rue ou dans une chambre très froide, vous n’avez donc pas à garder vos mains dans votre poche toute la journée.

Bien que l’important soit que ce petit gadget dispose également d’une batterie de 5000 mAh à l’intérieur, en plus de vous permettre d’utiliser la fonction chauffe-mains pendant une période comprise entre 2 et 4 heures, sert également à charger n’importe quel appareil mobile. Selon le fabricant, il charge un iPhone 12 en seulement 54 minutes, ce qui n’est honnêtement pas mal du tout. Bien sûr, cela vous permet également de charger d’autres appareils tels que des écouteurs sans fil.

Bien sûr, comme on nous le dit et pour des raisons de sécurité, le produit ne permet pas de se réchauffer les mains et de charger un appareil en même temps donc si nous utilisons une fonction, l’autre sera désactivée.

