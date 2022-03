« Outlander » : ce qui va arriver à Claire et Jamie dans la saison 6

« Étranger» est déjà de retour avec sa sixième saison, donc ses fans apprendront progressivement comment l’histoire d’amour de Claire et Jamie va continuer à se développer, ainsi que ce qui va se passer face à la future guerre entre États Unis et l’Angleterre.

Bien que les chapitres arriveront selon le planning de Starz, il y a ceux qui désespèrent d’en savoir plus et d’avoir un aperçu, alors cette fois nous apportons ce que l’on sait sur cette saison 6 dans la bouche des acteurs principaux.

Caitriona Balfe et Sam Heughan sont ceux qui personnifient respectivement Claire et Jamie, et ceux qui ont un peu parlé de ce qui sera vu sur les écrans lors d’une interview avec le média UPI.

Les personnages principaux de la série sont Jamie et Claire, qui continueront à traverser une série d’événements dans cette sixième saison (Photo : Outlander / Instagram)

QU’ARRIVERA-T-IL À CLAIRE ET JAMIE DANS LA SAISON 6 ?

La guerre d’indépendance des États-Unis approche, mais il semble que le couple ne veuille pas en savoir grand-chose et ait besoin d’un peu de paix, même si cela n’arriverait pas précisément dans les chapitres qui seront publiés.

Caitriona Balfe Il a indiqué que cette paix ne viendra pas à travers une série d’événements dans l’histoire et a également souligné qu’ils ne savent pas ce qu’ils feront dans ce conflit armé malgré le fait qu’ils savent déjà quel sera le résultat.

« Ce qu’ils veulent, c’est la paix. Ils se rendent compte que cette guerre approche et qu’ils essaient d’unir ces deux alliances. Ils savent quelle sera l’éventualité, qui sera le vainqueur final, mais ils ne sont pas sûrs des étapes. Leur communauté est aussi contre eux, donc ils n’auront pas la paix », a commenté l’actrice.

Il est important de souligner qu’il a également déclaré que les personnages se rendent compte que les grands épisodes de l’histoire ne peuvent pas être modifiés.

D’un autre côté, Sam Heughan Il a soutenu que son personnage soutenait sa femme en raison de tous les traumatismes générés après avoir été violemment violés lors de la saison précédente.

«Il veut vous donner de l’espace et du temps pour vous réconcilier et faire face au stress. C’est une histoire vraiment difficile pour Claire, et je pense que Caitriona l’a très bien jouée, et je pense qu’elle a aussi poussé les scénaristes à s’assurer que c’était une histoire honnête et gratifiante. »Tenu.

AGE DE JAMIE ET ​​CLAIRE DANS LA SAISON 6 DE « OUTLANDER »

Pour déterminer l’âge de ces personnages dans les nouveaux chapitres, il est important de rappeler que la saison 5 de « Étranger » aller à claire et jamie dans la cinquantaine, travaillant à préparer Fraser’s Ridge pour le la révolution américaine.

En tenant compte du fait que la sixième saison commencera exactement là où la précédente s’est terminée, on peut calculer que Jamie et Claire auront environ 55 ans, donc cette fois il ne sera pas nécessaire de faire beaucoup d’efforts pour comprendre la suite.

En faisant un autre calcul, on considère qu’à la fin de la sixième saison de la série, les personnages auront environ 60 ans au total.

Lors de la sixième saison d' »Outlander », tout indique que Jamie et Claire vont continuer ensemble malgré quelques problèmes communs dans un couple (Photo : Starz)

COMBIEN DE CHAPITRES LE SIXIÈME NUMÉRO DE « OUTLANDER » COMPORTE-T-IL ?

Contrairement aux saisons précédentes, dans lesquelles il y avait 12 ou 13 chapitres, ce sixième opus ne comportera que 8 épisodes, ce qui pourrait décevoir ses fans, mais pour tout il y a des raisons à prendre en compte et cela doit être compris.

Matthew B. Roberts, scénariste et producteur de l’émission, a rapporté que l’équipe a dû réduire le nombre d’épisodes dus au coronavirus et à tout ce qui est généré par cette maladie.

Sachant que c’est avoir une dette envers le public, Roberts a également commenté que dans la saison 7, ils prévoient de donner environ 15 ou 16 épisodes si tout s’améliore en ce qui concerne le COVID-19[feminine.

COMMENT VOIR LA SIXIÈME SAISON DE « OUTLANDER » AUX ÉTATS-UNIS ?

« Outlander » est un programme original du réseau Starz qui transportait auparavant son contenu via les signaux du câble Fox Premium. Elle a été modifiée récemment lors de son rachat par Disney, vous ne pouvez donc regarder la série que si vous êtes abonné à la chaîne de télévision premium américaine. La première de la sixième saison en États Unis ce sera dimanche 6 marsà 21 heures. PLUS DE DÉTAILS ICI.