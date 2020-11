Soobin de TXT prend enfin des selfies avec son jumeau et les fans ne voient aucune différence

Les fans ont enfin reçu les selfies qu’ils attendaient!

Soobin de TXT est connu pour ressembler à Minhyuk de BTOB et on dirait qu’ils se sont enfin rencontrés!

Soobin a partagé des photos des deux ensemble sur Twitter, attirant beaucoup l’attention des fans. «C’est Soobin! Je pense que c’est probablement ce que les fans de selfie attendaient. J’ai eu envie de le rencontrer depuis mes débuts et j’ai finalement pu le rencontrer la semaine dernière et aujourd’hui. Merci beaucoup de m’avoir salué à bras ouverts. Minhyuk sunbaenim vous êtes le meilleur! Vous êtes le plus beau! Je t’aime! »

수빈 입니다!

아마 많은 분들 이 기다리 셨을 셀카 같아요 ㅎㅎ

데뷔 때 부터 꼭 한 번은 만나 보고 싶었는데 저번주 도 오늘도 넘 반갑게 맞이 해주셔서 감사 했습니당

민혁 선배님 짱짱 최고 잘 생기 셨어요 사랑 함돠!#TOMORROW_X_TOGETHER #TXT_ 수빈 #TXT_SOOBIN pic.twitter.com/CqebcaNLTC – DEMAIN X ENSEMBLE (@TXT_members) 27 novembre 2020

En regardant de plus près les photos, vous pouvez vraiment voir la ressemblance entre les deux! cela n’aide pas non plus qu’ils font la même pose pour chaque photo, ce qui les fait ressembler encore plus à des jumeaux.

Clin d’oeil clin d’oeil

Paix!

Regardons attentivement la caméra

Double problème

Ce qui est encore plus mignon, c’est que lors d’une diffusion en direct, Minhyuk a révélé que Soobin lui avait d’abord envoyé un texto pour demander la permission de télécharger ces photos! «J’ai reçu un Kakaotalk de Soobin lui demandant s’il était correct de publier ces photos.»

Voici quelques réactions des fans après avoir vu ces selfies en ligne.

BITCH JE PENSE QU’IL Y AVAIT 2 SOOBINS POUR UNE SECONDE – ana (.◜-◝) / 🚩 (@jenosterical) 27 novembre 2020

Holy omg yall ressemble en fait au même fjdmalacjdow – leslie ‧₊✜˚. (@barbegyuchicken) 27 novembre 2020

je ne vois pas de différence – Vivienneᴮᴱ⁷✜♕︎ (@joon_uwu_) 27 novembre 2020

OUI J’AI ATTENDU CECI PENDANT SI LONGTEMPS JE VOUS AIME LES DEUX pic.twitter.com/9vZKg5ensT – ً aly (@ 13LUEHOUR) 27 novembre 2020

FCKING ENFIN AUSSI SAINTE MERDE YALL SONT DES JUMELLES – Ally ⁷𖧵 {J’ai vu BTS} (@borayoongi) 27 novembre 2020

Eh bien, on dirait que Soobin n’a pas à s’inquiéter de son apparence quand il sera plus âgé grâce à Minhyuk!