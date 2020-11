Qui étaient les 3 meilleurs couples du secondaire?

Plus Gilmore filles les fans conviennent que Luke Danes et Lorelai Gilmore étaient le meilleur couple de la série. Les téléspectateurs sont un peu plus divisés sur le meilleur beau de Rory Gilmore. Lorelai et Rory étaient peut-être les personnages principaux de la série, mais il y avait beaucoup de personnages secondaires et de couplages secondaires. Alors, qui était le meilleur couple secondaire sur Gilmore filles? Nous avons quelques opinions.

Richard et Emily Gilmore sont des objectifs relationnels pour beaucoup Gilmore filles Ventilateurs

L’histoire d’amour de Richard et Emily Gilmore était la plus douce sur Gilmore filles, même s’ils n’étaient pas traditionnellement affectueux. Au cours des sept saisons de l’émission, les deux hommes ont prouvé, encore et encore, qu’ils étaient faits l’un pour l’autre.

Les fans de Reddit soulignent que Richard a fait tout son possible pour s’assurer qu’Emily était heureuse, même s’il ne comprenait pas pourquoi certaines choses étaient importantes pour elle. Emily, pour sa part, veillait toujours à ce que Richard soit pris en charge. Son dévouement envers lui et son héritage s’est poursuivi même après sa mort en Gilmore Girls: une année dans la vie.

L’amour tranquille de Babette et Morey Dell est célébré par les fans

La voisine de Rory et Lorelai, Babette Dell, était l’une des préférées des fans pendant les sept saisons de Gilmore filles, mais son mariage est souvent relégué à une note de bas de page. Si vous regardez de près, Babette et Morey étaient absolument des objectifs relationnels, même si leur relation n’a pas occupé le devant de la scène dans la série.

Morey et Babette étaient dévoués l’un à l’autre et dédiés à leur chat. Ils partageaient des choses en commun et leurs personnalités opposées semblaient travailler ensemble. Morey était également incroyablement dévoué à Babette. Qui pourrait oublier que Morey a eu la gentillesse de boire une tonne de soda pour le stand du festival de Babette et de prendre part à ses plans plutôt horribles pour Halloween?

Lane Kim et Dave Rygalski étaient censés être

Lane Kim méritait bien mieux que ce qu’elle avait. À la saison 7, Lane était mariée à Zack Van Gerbig et venait de donner naissance à des jumeaux. Les fans voulaient tellement plus pour la rebelle Lane, et ils détestent largement le fait qu’elle se soit retrouvée avec Zack. Zack était assez fade et surtout bénin, mais il avait de grandes chaussures à remplir. Lane, selon les fans, appartenait à Dave Rygalski.

Avant que Zack ne propose à Lane, elle sortait avec Dave, l’un des membres originaux du groupe. Leur relation était douce et il a traversé beaucoup de choses pour faire ses preuves auprès de Mme Kim. En fin de compte, la relation a pris fin lorsque Dave est parti à l’université. Si Adam Brody, l’acteur qui a incarné Dave, n’avait pas eu un travail d’acteur différent, lui et Lane auraient probablement fini ensemble.