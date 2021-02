World of «Genshin Impact» est recréé sur un modèle

Le monde de «Genshin Impact» a été créé par un fan sous forme physique, en utilisant des pièces imprimées sur 3D conçu, découpé et peint à la main.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Apex Legends » à 120 ips est « haut sur les priorités de Respawn »

Après des jours de préparation, y compris l’impression et la peinture des pièces individuellement, le modèle de Port de Liyue de « Impact Genshin ». Il a fallu plus de 1000 heures pour mettre sur pied cette immense scène, qui comprend l’eau courante.

Les structures les plus récentes, y compris les murs défensifs et les bâtiments principaux, sont inclus, mais la scène est également pleine de petits détails comme des boîtes et des barils.

La vidéo comprend de nombreuses scènes de produits fini et tous les détails de construction, avec éclairage dynamique et un laps de temps.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le jeu vidéo « Demon Slayer » confirmé pour PS5 et Xbox Series X / S

Les éléments vidéo montrent également la complexité de la construction, avec des milliers de pièces nécessitant une modélisation informatique, Impression 3D, sculpture au couteau et peinture.

« Genshin Impact » est disponible pour PS4 et PC.