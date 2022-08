Spy × Family Episode 14 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens qui aiment regarder des anime recherchent actuellement la date de sortie de Spy × Family Episode 14. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de la série attendent avec impatience son prochain épisode. Pour obtenir tous les détails possibles sur cette série, les fans recherchent partout sur Internet. Alors maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de Spy × Family Episode 14. Ici, vous trouverez également plusieurs autres détails tels que l’endroit où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes de cet anime, les détails de la distribution et bien plus encore.

C’est un anime japonais et il a été adapté d’une série de mangas du même nom. Le premier chapitre a été publié le 25 mars 2019 et cette série de mangas a réussi à attirer l’attention de tous les lecteurs de mangas en très peu de temps. Plus tard, il a été adapté pour la production d’anime et il a été réalisé par Kazuhiro Furuhashi. Le premier épisode de cet anime est sorti le 9 avril 2022.

L’histoire de cet anime tournera autour d’un espion avec le nom de code « Twilight ». Afin de maintenir l’état de paix entre les nations rivales de Westalis et d’Ostanie, il reçut l’ordre de garder l’œil. Au fur et à mesure que la série avancera, vous la trouverez très intéressante et deviendrez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Actuellement, tous ses fans recherchent la date de sortie de Spy × Family Episode 14. Alors sachons-le.

Spy × Family Épisode 14 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de Spy × Family Episode 14. Dans cette saison en cours de cette série animée, il n’y aura que 12 épisodes et pour le prochain épisode, vous devrez attendre sa prochaine saison. S’il y aura une mise à jour sur la saison prochaine, nous vous informerons ici dès que possible.

Liste des épisodes

Voici la liste complète des épisodes de cette saison en cours.

Opération Strix

Sécuriser une femme

Préparez-vous pour l’entretien

L’interview de la prestigieuse école

Vont-ils réussir ou échouer

Le programme d’amitié

Le deuxième fils de la cible

L’opération de couverture policière contre-secrète

Montrez à quel point vous êtes amoureux

Le grand plan Dodgeball

Stella

Parc des pingouins

Où regarder Spy × Family ?

Si vous souhaitez regarder cette série, vous pouvez regarder cet anime, puis vous pouvez le regarder sur TXN, BS11, TV Tokyo et ce sont les réseaux officiels de cet anime. Si vous souhaitez le diffuser en ligne, vous pouvez le diffuser sur Crunchyroll. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cet anime sur cette plate-forme dépendra de votre région.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 14 de Spy × Family, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée ci-dessus pour profiter de cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Spy × Family Episode 14, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

