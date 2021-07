Spike Lee annonce le grand gagnant à Cannes à l’avance

Le festival international du film de Cannes est actuellement considéré comme l’une des institutions les plus importantes et les plus prestigieuses du monde du cinéma. Après sa fondation en 1946, il est considéré avec le Festival du film de Venise, le Festival international de Berlin ou le Festival de Sundance comme un lieu de rencontre pour les personnalités les plus en vue de l’industrie cinématographique.

Avec une série de récompenses et de distinctions qui varient dans différentes catégories, il ne fait aucun doute que la « Palme d’Or » est la récompense la plus importante et la plus convoitée que le festival de Cannes puisse offrir à ses candidats, donnant le film que le jury considère c’est le film le plus remarquable qui a été projeté dans la compétition du festival.

L’édition 2021 du Festival de Cannes a présenté un jury exceptionnel composé de Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Song Kang-ho, Tahar Rahim, Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendoca Filho et Mylene Farmer, dont le réalisateur afro-américain Spike Lee agissant en tant que président du jury, étant la première personne noire à occuper ce poste au festival.

Cependant, une grave erreur a été commise par Spike Lee lors de la cérémonie de remise des prix à Cannes, car le cinéaste a annoncé que « Titane » de Julia Ducournau serait le lauréat de la « Palme d’Or ». Canal + a capturé le moment où Laurent tente rapidement de l’arrêter sans grand succès.

« Titane » est un drame produit entre la France et la Belgique réalisé par Julia Ducournau, étant son deuxième long métrage après la première controversée de « Raw » en 2016. Ce nouveau film raconte l’histoire d’un meurtrier qui cache son identité derrière le visage d’un enfant porté disparu depuis plus de dix ans.

A travers une conférence de presse rapportée par Deadline, Spike Lee a été très précis en soulignant qu’il s’était entretenu avec les organisateurs du festival de Cannes pour leur dire quand il était désolé pour l’erreur, mais qu’eux-mêmes lui ont dit qu’il ferait mieux d’oublier ça. .

« Je n’ai pas d’excuses. Je l’ai ruiné. Je suis un grand fan de sport. C’est comme le gars qui à la fin du match sur la ligne des fautes, rate le lancer franc, ou rate le coup de pied. Donc il n’y a pas d’excuses. » Spike Lee souligne qu’au cours de ses 63 ans de vie, il a appris que les gens ont toujours une seconde chance, et que c’était la sienne.