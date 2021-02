Genshin Impact 1.4 | Fuites, nouveaux personnages, date de sortie!

Impact Genshin a pris le monde d’assaut, et maintenant avec trois mises à jour importantes à leur actif, les fans attendent déjà avec impatience la mise à jour 1.4. MiHoYo se prépare à maintenir le contenu fluide et le battage médiatique croissant. La mise à jour 1.4 est livrée avec de nouveaux personnages entrant dans la mêlée, ainsi que de nouveaux événements et peut-être une nouvelle région.

Ce ne sont pas officiels Impact Genshin Notes de patch 1.4! Nous avons compilé toutes les informations connues et divulguées à partir de diverses sources. Pour le moment, nous sommes assez convaincus que la majorité de ces informations est correcte, mais certaines choses pourraient changer au moment de la publication de la mise à jour. Mais comme toujours, prenez le tout avec une pincée de sel.

Un merci à Zeniet, Entropie AE, Nep Nep, Genshin Intel, et aussi un grand merci à la communauté Genshin et Honey Impact!

Impact Genshin La mise à jour de la version 1.4 est prévue pour mars. 17 2021. Ceci est sujet à changement, mais à partir du propre message officiel de miHoYo de l’équipe de production, ils essaient d’organiser un calendrier de mise à jour cohérent toutes les six semaines.

Voici notre feuille de route pour savoir quand les mises à jour devraient être publiées. Cependant, tout ce qui se trouve après la 1.3 est purement supposé basé sur la période de mise à jour de six semaines. MiHoYo devrait publier une nouvelle feuille de route après la sortie de la version 1.3, mais que ce soit le cas ou non, c’est par ouï-dire.

Mise à jour de version 1.4 – Prévu pour mars. 17, 2021. Inazuma était censé être ici; cependant, les fuyards et les utilisateurs spéculent qu’un nouveau domaine appelé le Gouffre sortira. Ceci est une rumeur.

Mise à jour de version 1.5 – Prévu pour avril. 28, 2021.

Mise à jour de version 1.6 – Horaire pour juin. 9, 2021. La rumeur veut que cette mise à jour se produise lorsque la région Electro Inazuma arrive.

MiHoYo a déjà lancé la version bêta de la version 1.4 en Chine. Alors rappelez-vous, tout ici sera tiré de la version bêta, et les choses sont susceptibles de changer.

Inazuma est une région que de nombreux utilisateurs ont entendu avant même la première mise à jour majeure de Impact Genshin 1.1. Il y avait des rumeurs selon lesquelles 1,4 serait le moment où il baisserait. Cependant, cela a récemment été changé en 1.6, ce qui est plus réaliste, car c’est une nouvelle nation, exactement comme Mondstadt et Liyue.

Au lieu de cela, une nouvelle région ressemble beaucoup Dragonspine est censé apparaître appelé le Gouffre. On ne sait pas grand-chose sur cette nouvelle région, mais jusqu’à ce que nous ayons la confirmation officielle de miHoYo, gardez toutes les mises à jour des nouvelles zones avec une pincée de sel.

Des fuites

Nouveaux personnages

Actuellement, on ne sait pas grand-chose sur les nouveaux personnages de la version 1.4. Le seul personnage qui n’est pas dans le jeu mais qui était en version bêta est Ayaka, et il y a des rumeurs selon lesquelles elle fera une apparition.

On dit que Rosaria fera également une apparition; cependant, elle n’est actuellement qu’un personnage quatre étoiles. N’oubliez pas que cela a été tiré de la version bêta. Elle aurait peut-être été portée à cinq étoiles.

A propos des rumeurs, un nouveau personnage appelé Mimi, un utilisateur 4 Star Hydro, est également un prétendant pour être un nouveau personnage ajouté. En raison des récentes bannières de mise à jour, ils n’ont publié que deux nouveaux personnages par mise à jour, la 1.1 étant l’exception.

Cela signifie qu’il est tout à fait douteux que nous verrons Ayaka, Rosaria, et Mimi dans 1.4.

Ayaka

Ayaka est un utilisateur de Cryo Five Star qui manie une épée.

Ayaka est une femelle de taille légèrement inférieure à la moyenne. Elle garde ses longs cheveux bleu-blanc attachés en queue de cheval haute par une coiffe blindée. Sa frange est droite, avec deux morceaux frontaux de ses cheveux sur les côtés séparés par des nœuds de fleurs roses à 3 pétales. Ses yeux bleu-gris clair sont accompagnés de cils épais et d’un grain de beauté sous son œil gauche.

Rosaria

Rosaria est un utilisateur de Four Star Cyro qui manie un polearm.

Rosaria est un 4 étoiles Utilisateur Cryo qui utilise Polearm comme une arme. Elle est membre de l’Église de Favonius en Mondstadt. Elle se méfie profondément de tout le monde.

Événements

1.4 Festival de la floraison des vents

Cet événement comporte trois étapes à franchir pour le terminer, et elles sont toutes tournées autour de mini-jeux.

Ballon Bullseye

Le premier s’appelle Bullseye Balloons. Dans ce mini-jeu, vous devez faire éclater les bons ballons dans le temps imparti. Ne t’inquiète pas; vous n’avez pas besoin d’avoir un personnage Bow de haut niveau pour ce mini-jeu. Vous pouvez également rivaliser avec d’autres dans Co-Op.

Notes de musique

Dans ce mini-jeu, nous n’avons pas beaucoup de détails jusqu’à présent, mais cela pourrait être une sorte de jeu de mémoire, car vous devez frapper les notes de musique.

Plongée en falaise

Comme le mini-jeu Music Notes, nous n’avons aucune information sur celui-ci. Lorsque nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article!

Mini-jeux Fall Guys-Esque

Ce sera soit un petit événement, soit peut-être même une partie des événements ci-dessus. Où chaque tour une roue tournera pour choisir le jeu qui sera joué. Et les jeux impliqueront des courses d’obstacles, esquiver les projectiles et marcher dans le noir.

Une fois les trois tours terminés, les scores seront transformés en buffs, où vous devrez combattre un Pyro Regisvine. Plus votre score est élevé, plus ce combat deviendra facile.

Fonctionnalités

Résine condensée

La résine condensée augmente et vous pourrez en conserver cinq au total. C’est idéal pour les joueurs qui n’ont pas le temps de jouer quotidiennement. Cela signifie qu’ils peuvent stocker plus de résine et l’utiliser pour obtenir le double de récompenses, pour réduire une grande partie de la mouture.

Niveau mondial inférieur

Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante qui dans la version 1.4, vous pourrez peut-être abaisser le niveau mondial. Cela vous aidera à trouver des matériaux plus courants lorsque vous combattez des monstres, et ils seront beaucoup plus faciles à démarrer.

Ce sera incroyablement pratique pour vouloir niveler de nouveaux personnages, ou même obtenir des matériaux de niveau intermédiaire, puis utiliser Alchemy pour en faire le plus haut niveau possible.

Cependant, cela ne dure que 24 heures; puis il reviendra à la normale. Nous n’avons aucune idée; s’il y a une limite au nombre de fois que vous pouvez faire cela ou s’il y aura un coût pour cela.

Lorsque nous entendrons plus d’informations, nous mettrons à jour cette section.

Contenu inconnu

Nouveaux gadgets

Les nouveaux gadgets sont toujours présents dans chaque nouvelle mise à jour créée par miHoYo. Nous en avons déjà eu un assortiment, des pierres Geo | Anemo-Resonance à une marmite portative, en passant par une bouteille chauffante. Nous n’avons aucune idée de ce que les nouvelles mises à jour impliqueront, mais elles sont généralement adaptées à l’objet de la mise à jour.

Si la Chasm est correct, alors nous soupçonnons de voir certains gadgets Geo mis à disposition. Ou du moins quelques gadgets de qualité de vie.

Nourrir les artefacts

Celui-ci est vraiment intéressant, selon Nep Nep, un leaker Genshin Impact bien connu. Vous pourrez ajouter de nouveaux matériaux aux artefacts. Nous ne savons pas si cela signifie de nouveaux matériaux pour les mettre à niveau. Ou des matériaux pour les rendre plus forts.

Nous soupçonnons que si cela est vrai, alors les artefacts ne seront pas la seule chose dans laquelle ces nouveaux matériaux pourront entrer; les armes seront également améliorées de cette manière.

Événement Oceacid

Un nouvel événement tourné autour du boss Elite Oceanic pourrait arriver à 1.4. On dit que cela ressemble à l’événement Symphonie hypostatique, où vous pourriez avoir un assortiment de buffs ou d’affaiblissements, ce qui affecterait votre score global.

Ensuite, si vous avez obtenu un score suffisamment élevé, vous pourriez gagner des récompenses.

Nous savons qu’Oceanid n’est pas un boss bien-aimé, il sera donc intéressant de savoir comment les fans réagiront à celui-ci.

Encore une fois, prenez toutes les informations avec une pincée de sel, car les choses sont susceptibles de changer.

