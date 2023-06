WordPress est l’un des piliers du web et vient de sortir un assistant d’écriture alimenté par l’IA

Certains pensent que nous sommes aux portes de la révolution de l’intelligence artificielle (IA). Et aussi, ceux qui pensent différemment ou sont plus sceptiques quant à la capacités de cette discipline et son impact sur la société. Bien qu’il existe différents points de vue sur ce qui pourrait se passer, il y a une chose qui ne peut être niée : les outils basés sur l’IA deviennent de plus en plus nombreux.

La bannière du monde algorithmique dans lequel nous vivons semble être entre les mains de l’IA générative, le parapluie qui rassemble des applications comme ChatGPT, Bing Chat et Bard. Mais les propositions d’OpenAI, Microsoft et Google ne sont pas les seules sur le marché. Que ce soit via des API de modèles populaires ou via leur propre travail, de nombreuses entreprises adoptent l’IA dans leurs services.

WordPress dit « bonjour » à l’IA générative

Il y a quelques mois, nous avons appris que Canva, l’application de création en ligne populaire, avait lancé un assistant d’écriture basé sur GPT-3 pour Cava Docs. C’est maintenant au tour de WordPress. La société, qui prétend être à l’origine de 43 % des sites Web, vient d’adopter Jetpack AI Assistantun assistant d’écriture qui se présente sous la forme d’un plugin pour votre plateforme.

Bien qu’il n’ait pas été précisé quel modèle donne vie à cet outil, de nombreux détails sur ses caractéristiques et son fonctionnement ont été dévoilés. Jetpack AI Assistant s’intègre à l’éditeur WordPress et promet de résumer le texte, de générer des titres, de traduire dans plus de 12 langues et de vérifier l’orthographe. De plus, expliquent-ils, cela peut générer des articles de blog entiers.

Automattic, le créateur du plugin, donne l’exemple suivant : « Écrivez une liste de destinations incontournables à Tokyo et donnez-moi un tableau avec les taux de change du JPY vers l’USD et l’Euro ». Le système prend en charge créer un article de blog avec les instructions données, et permet même d’adapter le style d’écriture entre drôle, informatif ou enthousiaste.





La société explique que Jetpack AI Assistant est disponible gratuitement pour les utilisateurs de WordPress.com avec Jetpack mis à jour vers sa dernière version « pour une durée limitée ». Bien sûr, lorsque vous commencez à utiliser l’outil, vous ne pouvez faire que 20 demandes sans frais. Après cela, si vous souhaitez continuer à utiliser l’outil, vous devrez payer un abonnement de 10 € par mois.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le marché des outils d’intelligence artificielle générative est en hausse, ainsi que son adoption, ce qui peut aider de nombreuses personnes, même si pas toujours avec des résultats favorables. BuzzFeed a commencé à utiliser ChatGPT pour générer du contenu. CNET a fait une expérience similaire, bien que certains de leurs articles aient été publiés avec des erreurs et que leur expérience ait fini par recevoir des notes négatives.

L’utilisation de ce type d’outils est également devenue l’épicentre d’un nouveau débat. Bien que les modèles d’IA présentent des qualités très puissantes et prometteuses, ils présentent encore de nombreux problèmes. Ils peuvent générer de la désinformation (rappelez-vous le cas de l’avocat qui prétendait avoir utilisé ChatGPT et qui était accusé d’avoir inclus de « fausses citations » dans un document juridique).

D’autre part, puisqu’ils ont été formés avec ensembles de données Avec des informations provenant d’Internet et d’autres sources, ils peuvent reproduire les préjugés sociaux et apporter des réponses qui vont à l’encontre des principes éthiques de la société. Pour ces raisons, ajoutées à la facilité d’accès aux outils génératifs, certains craignent que le web ne commence à être inondé de contenus faux et de mauvaise qualité.

Image : Automatique

