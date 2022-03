Anna Sorokin révèle qu’elle paie une assistante de prison pour faire sa lessive à sa place

Sorokin a déclaré que son statut perçu comme aisé en prison lui permettait de déléguer ses tâches à d’autres compagnons de cellule – ce qui signifie qu’ils doivent s’asseoir dans leurs cellules et regarder Netflix. Inventer Anna AU PLUS VITE.

Anna Sorokin raconte au podcast « Call Her Daddy » qu’elle paie un « assistant de prison » pour qu’il fasse la lessive à sa place :

En plus de demander à un serviteur d’effectuer ses tâches subalternes, Sorokin a expliqué en détail comment elle n’a jamais cessé de se bousculer à l’intérieur pour maintenir le contact avec l’extérieur, expliquant qu’elle achetait des « tablettes d’achat » et des « minutes de téléphone » à d’autres compagnons de cellule.

Mais sa confession la plus étrange – et la plus effrayante concernait le temps passé avec des tueurs pendant son incarcération.