Shark Encounters of the Third Kind Trailer: Préparez-vous pour Jaws in Space

Wild Eye Releasing vient de dévoiler la bande-annonce de Rencontres de requins du troisième type. Le film s’inspire de deux classiques de Steven Spielberg: Mâchoires et Rencontres du troisième type. Avec de telles influences et un petit budget, le film est déjà prêt pour le succès. Si cela ne suffisait pas, il a été réalisé par la légende de l’horreur / science-fiction Mark Polonia, responsable des années 1986. Ferme des éclaboussures, Exorcisme d’Amityville, Splatter Beach, Requin terrestre, et bien trop d’autres pour les énumérer ici. Rencontres de requins du troisième type peuvent actuellement être diffusés via VOD et achetés numériquement dès maintenant. Une version DVD et Blu-ray arrive en mars 2021.

Rencontres de requins du troisième type est réalisé par Mark Polonia à partir d’un scénario écrit par John Oak Dalton. Le film met en vedette Titus Himmelberger, Natalie Himmelberger et Jennie Russo. Le film entoure un groupe d’extraterrestres hostiles qui s’écraseront au fond de l’océan. Grâce au contrôle de l’esprit, ils peuvent utiliser des requins pour terroriser une petite ville pleine de secrets dans l’espoir de terminer leur mission d’invasion. C’est à un groupe disparate de citadins de faire le tri, mais à la fin, ce sont les requins contre les extraterrestres dans un point culminant surprenant.

Les effets spéciaux dans Rencontres de requins du troisième type ont été créés par Brett Piper (directeur de Avant-poste de la Terre, The Screaming Dead, Drainiac!, Crabe royal, et plus. Bien que le film ait évidemment été réalisé avec un petit budget, les effets présentés dans la bande-annonce semblent élever les images des extraterrestres et des requins d’une manière qui impressionnera tous les fans de films B, surtout s’ils sont déjà fans de ce que Mark Polonia a fait dans le passé. Bien que ce film ait des influences Spielberg, il n’a pas d’argent Spielberg.

Lorsqu’on lui a récemment demandé pourquoi il aimait travailler dans les genres de science-fiction et d’horreur, Mark Polonia a déclaré: «J’apprécie ces genres parce qu’il y a un tableau tellement large pour laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez être si créatif avec ces genres et ils le sont mon préféré. » Depuis près de 40 ans, Polonia, partage son imagination avec le monde. Le réalisateur a commencé à faire des films avec son frère John sous la bannière Polonia Brothers. Cependant, John est décédé subitement à l’âge de 39 ans en 2008. Mark a continué à produire des films depuis la mort de son frère, dont beaucoup sortent par Wild Eye Releasing.

En revenant sur la richesse des films qu’il a diffusés au fil des ans, Mark Polonia admet qu’il y a eu des défis. «Lorsque vous faites un film à petit budget, il y a de nombreux obstacles», a-t-il déclaré dans une récente interview. « Du temps, de l’argent, de la lumière du jour, de l’argent, etc … mais il faut travailler dans l’instant et considérer tout comme un défi. Il n’y a pas de problèmes, seulement des solutions. Et c’est ce qui vous permet de passer la journée sur un plateau. Le le moindre problème peut interrompre un film. » Alors que de petites choses peuvent arrêter une production, le réalisateur est un grand fan de garder une attitude positive à tout moment. C’est ce genre d’esprit qui est présenté dans le Rencontres de requins du troisième type bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Wild Eye Releasing.

Sujets: Rencontres avec les requins du troisième type