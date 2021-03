Un brillant lancement de fusée SpaceX déclenche des rapports de boules de feu le long de la côte est des États-Unis

Cette photo d’Eduardo R. montre le lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021 vu de Chesapeake Beach, Maryland. (Crédit d’image: Eduardo R.)

« Est-ce une boule de feu? » « Est-ce une méduse spatiale? » Non, c’est une fusée SpaceX.

Certains observateurs le long de la côte est des États-Unis ont vu un spectacle étrange dans le ciel sombre du petit matin dimanche (14 mars): un objet lumineux traversant le ciel, laissant derrière lui une traînée éclairée en montgolfière. Le ciel d’avant l’aube a rendu ce spectacle encore plus frappant et l’American Meteor Society (AMS) a reçu environ 120 rapports sur « un objet observé dans le ciel », l’AMS a tweeté. Cependant, l’observation était en fait d’un SpaceX fusée, pas une boule de feu, a confirmé l’AMS.

À 6 h 01 HAE (11 h 01 GMT) dimanche matin, une fusée SpaceX Falcon 9 décollée du Kennedy Space Center de la NASA en Floride, transportant un nouveau lot de 60 satellites Internet Starlink en orbite terrestre basse. Les gens tout au long de la côte Est, de la Floride au Maine, ont vu la brillante traînée de la fusée dans le ciel.

Image 1 sur 5 Cette photo de Warren L. montre le lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021, vu de Front Royal, en Virginie. (Crédit d'image: Warren L.) Image 2 sur 5 Cette photo de Cory B. montre le lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021 vu du Liban, PA. (Crédit d'image: Cory B.) Image 3 sur 5 Cette image a été prise par Monita S.du lancement du SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021, vue de Pleasantville, NJ. (Crédit d'image: Monita S.) Image 4 sur 5 Cette photo de Jonathan W. montre le lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021 vu de Holly Springs, Caroline du Nord. (Crédit d'image: Jonathan W.) Image 5 sur 5 Cette photo de Paul H. montre le lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 le 14 mars 2021 depuis le comté de Frederick, dans le Maryland. (Crédit d'image: Paul H.)

Skywatchers a envoyé les photos AMS de la « boule de feu », montrant l’image frappante de la fusée en plein vol. Des lancements en Floride comme celui-ci sont souvent visibles le long de la côte Est. Mais cette fois, parce que le lancement a eu lieu dans les heures précédant l’aube, le soleil a illuminé le panache de la fusée et a créé un effet atmosphérique unique qui ne se produit qu’à l’aube et au crépuscule, où la lumière ressemble à une «méduse spatiale» dans le ciel.

Cette observation n’est pas la première fois que les observateurs du ciel confondent un lancement de fusée avec quelque chose d’étranger dans le ciel. Les lancements de SpaceX ont suscité des revendications d’OVNIS, car ils créent parfois « nuages » étranges et ondulés dans le ciel.

Comme pendant l’autre de SpaceX Faucon 9 lancements, le premier étage de la fusée réutilisable est retombé sur Terre peu de temps après le lancement; il a atterri sur le vaisseau drone de SpaceX « Of Course I Still Love You », qui a été posté dans l’océan Atlantique, la neuvième fois pour ce booster.

Image 1 sur 3 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 60 satellites Starlink en orbite depuis le centre spatial Kennedy de la NASA le 14 mars 2021 dans un brillant décollage avant l'aube. (Crédit d'image: SpaceX) Image 2 sur 3 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 60 satellites Starlink en orbite depuis le centre spatial Kennedy de la NASA le 14 mars 2021 dans un brillant décollage avant l'aube. (Crédit d'image: SpaceX) Image 3 sur 3 Une fusée SpaceX Falcon 9 lance 60 satellites Starlink en orbite depuis le centre spatial Kennedy de la NASA le 14 mars 2021 dans un brillant décollage avant l'aube. (Crédit d'image: SpaceX)

SpaceX travaille au lancement de la constellation massive de satellites Internet Starlink pour créer une couverture Internet mondiale et fournir une connectivité Internet à ceux qui vivent dans des zones rurales ou éloignées qui, autrement, n’y ont pas accès.

