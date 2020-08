Drift Présente Prospector Et Rebaptise `` Revenue Acceleration Platform ''

L’outil Prospector combine les outils de marketing conversationnel et de vente Drift avec les données d’activité des acheteurs provenant de logiciels tiers. L’entreprise a également changé son image de marque afin de mieux s’adapter aux équipes de vente et de marketing combinées d’aujourd’hui.

Le 4 août, Drift a lancé Prospector, un nouveau produit conçu pour être utilisé par les équipes commerciales. L’outil regroupe les données des outils marketing tiers et des listes de comptes cibles pour donner aux vendeurs une vue centralisée du comportement des contacts, du stade de l’acheteur et de la préparation à l’achat. Prospector alerte également les équipes commerciales des acheteurs engagés et les connecte via les produits de chat, de vidéo et de courrier électronique Drift. Les clients Drift Premium et Enterprise peuvent accéder à l’outil immédiatement dans la plateforme d’accélération des revenus.

Données commerciales et marketing centralisées

Drift Prospector centralise la sensibilisation dans une seule interface

L’objectif de Prospector est d’aider les équipes de vente à augmenter leur productivité en faisant apparaître les acheteurs avec les scores d’engagement les plus élevés et en avertissant les vendeurs lorsque les contacts sont prêts à acheter.

Les entreprises connectent les données de contact de vente et de marketing à Prospector à partir de logiciels tels que LinkedIn Sales Navigator, Salesforce et Marketo et saisissent une liste de comptes pour hiérarchiser les prospects. Prospector établit un score d’engagement à partir de ces données client et avertit le représentant commercial approprié de contacter l’acheteur.

Les documents marketing ne permettent pas de déterminer avec quels outils tiers Prospector s’intégrera, bien que le site présente plusieurs marques bien connues. Ces connexions peuvent être la clé pour attirer rapidement de nouveaux clients sur le logiciel, nous pouvons donc supposer que Drift poursuit des partenariats et des intégrations avec de grandes marques.

Un pivot de marque

Drift a modifié son message marketing pour inclure ce nouveau produit et promeut désormais la plateforme d’accélération des revenus en tant que logiciel de signature. La plate-forme combine des outils de vente conversationnelle avec des outils de marketing conversationnel et un prospecteur.

La nouvelle image de marque capitalise sur les principales tendances technologiques qui stimulent les tactiques de vente et de marketing: communication numérique avec les acheteurs, robots de discussion, notifications et alertes des acheteurs et des vendeurs, et agrégation des données clients.

Prospector est-il différent des autres plateformes de marketing de vente?

De nombreux produits marketing se sont tournés vers la vente de leurs logiciels en tant que plate-forme alors que les frontières entre les équipes de vente et de marketing internes commencent à s’estomper. Alors que de nombreuses entreprises construisent leurs plates-formes sur la base du CRM ou du marketing par e-mail – HubSpot, Salesforce et MailChimp viennent à l’esprit – Drift a rencontré le succès en grande partie grâce à ses outils de chat.

Exemple de DriftBot

Le succès de leur plate-forme peut dépendre du fait que les clients se familiarisent de plus en plus avec les chatbots et les discussions en direct sur les sites Web avec les vendeurs. Il n’y a pas si longtemps, ces conversations et les notifications de bot qui l’accompagnaient semblaient intrusives, mais nous nous sentons tous plus à l’aise avec l’achat et la vente numériques, donc cela ressemble à une décision intelligente.