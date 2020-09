Outer Banks Saison 2: Connaître la distribution, l’intrigue, la date de sortie et toutes les mises à jour jusqu’à présent !!!

Nous ne pouvons pas penser à une autre manière plus splendide de produire des investissements de notre saison au milieu de ce verrouillage que de regarder la collection de thrillers Netflix pour jeunes Sterager, Outer Banks. La première saison est à peu près la chasse au trésor, et c’est pour un récit raisonnablement rapide et bonbon. Nous considérons que la première vraie saison a provoqué un cliffhanger laissant beaucoup de questions sans réponse. La saison 2 est en passe de prendre soin de l’objectif.

Cette collection télévisée est réalisée avec l’aide de Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke. Il s’est transformé en lancé le 15 avril 2020. Le récit a de réels facteurs de concurrence. Le récit tourne autour d’un groupe de doux seize amis, connus sous le nom de Pogues dans les Outer Banks de Caroline, qui ont décidé de rêver de réparer le thriller du père manquant de John B.

Date de sortie de la saison 2 d’Outer Banks

Selon les sources, nous avons découvert que l’équipe fiable et se déplaçait pour commencer la fabrication de ce 2ème opus dans les prochaines semaines, donc c’est superbe de comprendre que le tournage est en mouvement.

Il existe de nombreux films authentiques différents et indique qu’ils doivent renouveler le tournage ou la production sur leur écran en raison de la persévérance dans la situation de pandémie de coronavirus.

Chase Stokes a déclaré sur le début du tournage de la saison 2 sur Instagram. De plus, Jonathan Daviss a confirmé la date de tournage sur Twitter.

Outer Banks Saison 2 Cast

La majorité du solide de la saison 1 d’Outer Banks arrive à nouveau pour deux.

Chase Stokes a joué le rôle de John B

Madelyn Cline a interprété le rôle de Sarah Cameron

Jonathan Daviss a exercé la fonction du pape

Madison Bailey a joué le rôle de Kiara ou Kie

Rudy Pankow a joué la fonction de JJ

Charles Esten a rempli la fonction de Ward Cameron

Drew Starkey a joué le rôle de Rafe Cameron

Austin North a rempli la fonction de Topper

Deion Smith a joué le rôle de Kelce

Détails du complot de la saison 2 de ‘Outer Banks’

La saison 1 a remarqué que les Pogues chassaient les Outer Banks de Caroline du Nord pour obtenir un navire coulé avec des centaines de milliers de billets verts à bord. À la fin, les fanatiques les ont vus détecter le trésor et le faire décharger avec l’aide de Ward. Ward a également inculpé John B dans l’homicide du shérif Peterkin (Adina Porter), ce qui l’a conduit, lui et Sarah, à s’échapper par les policiers lors d’une livraison au milieu d’une tempête de bonne taille. Avec la manière, leur bateau a chaviré, et quiconque avait à nouveau l’idée OBX qu’ils étaient sans vie. Heureusement, ils ont sauvé grâce à l’aide d’un autre livreur, et à la fin de la saison 1, ils sont en route pour les Bahamas pour reprendre ce qui leur a été volé.

