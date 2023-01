Le Lotus blanc devient le Lotus noir dans la parodie SNL d’Aubrey Plaza

Avec Place Aubrey servant d’hôte invité, Saturday Night Live n’allait pas laisser l’épisode se terminer sans présenter une parodie de Le Lotus Blanc. Dans la deuxième saison de la série à succès HBO, Plaza a été présenté dans une performance acclamée, remportant récemment une nomination aux Golden Globe. Samedi soir, elle s’est moquée du spectacle avec un SNL parodie doublée Le Lotus Noirbien qu’elle joue quelqu’un de complètement différent d’elle Lotus blanc personnage. Vous pouvez voir le croquis ci-dessous, via SNL sur Youtube.





Dans le sketch, Plaza apparaît en tant que barman tandis que d’autres membres du personnel d’un complexe exclusif sont interprétés par Kenan Thompson, Ego Nwodim et Punkie Johnson. Les membres du personnel adoptent une approche totalement différente pour traiter les bouffonneries des riches touristes, avec la publicité parodique qui taquine Le Lotus Noir présente « toute la décadence, toute l’intrigue, aucune folie ». La publicité parodique décrit également l’émission comme « huit touristes fortunés, un hôtel de luxe et un personnel qui n’a pas le temps pour ces bêtises ».

Parmi les différentes références des saisons 1 et 2, la parodie présente de nombreuses Chloé Fineman faisant une impression parfaite de Tanya McQuoid de Jennifer Coolidge, qui apparaît dans les deux saisons de la série télévisée. La parodie se termine par l’annonce que Le Lotus Noir sera présenté en première sur HBO et Starz, faisant référence à l’annonce selon laquelle Starz mettra davantage l’accent sur le contenu destiné au public noir à l’avenir.

Ce n’est pas une surprise de voir SNL s’attaquer Le Lotus Blanc, compte tenu de la popularité de la série. Le spectacle a été renouvelé pour une troisième saison qui introduira à nouveau un nouveau casting à un endroit différent. Cependant, il n’est pas encore clair si Coolidge reviendra. Pour l’instant, les fans peuvent diffuser les deux premières saisons sur HBO Max.





Aubrey Plaza a fait ses débuts en tant qu’hôte

L’épisode était le premier invité à héberger Plaza et le premier épisode de l’année pour SNL. Le prochain épisode, diffusé le 28 janvier, mettra en vedette Michael B. Jordan avec l’invité musical Lil Baby. Certains des autres couples que nous avons vus jusqu’à présent cette saison incluent Miles Teller et Kendrick Lamar; Brendan Gleeson et Willow; Amy Schumer et Steve Lacy; Dave Chappelle et Black Star; Keke Palmer et SZA ; Austin Butler et Lizzo; et l’équipe de Steve Martin et Martin Short co-animant avec Brandi Carlile en tant qu’invité musical. Jack Harlow et Megan Thee Stallion ont également joué le double rôle d’hôte et d’invité musical cette saison.

Vous pouvez diffuser des épisodes de Saturday Night Live sur Paon.