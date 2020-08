“Nous avons très peur”: les athlètes américains intensifient leur protestation

Jusqu’à présent, les athlètes professionnels américains l’ont laissé avec des mots et des gestes dans leurs actions contre le racisme et la violence policière. Après une nouvelle affaire, les stars vont encore plus loin. Vos paroles d’accompagnement sont obsédantes.

Les Milwaukee Bucks en ont finalement assez de la violence policière et ont déclenché une énorme vague de manifestations. Après que l’équipe autour de la superstar grecque Giannis Antetokounmpo ne soit pas apparue mercredi pour leur match de quart de finale des barrages dans la ligue de basket-ball professionnelle NBA sur le terrain à Orlando / Floride, la Major League Baseball (MLB), Major League Soccer (MLS) est passée au Ligue professionnelle de basket-ball féminin WNBA et les associations de tennis ATP et WTA à New York.

Les joueurs d’Orlando Magic se tenaient sur le terrain à Orlando / Floride mercredi soir et attendaient leur adversaire, mais les Bucks de l’État américain du Wisconsin ne sont pas venus – un boycott. Un peu plus tard, la ligue a annulé les deux autres matchs prévus mercredi. “Nous appelons au changement. Nous en avons marre”, a écrit la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James sur Twitter. “Je sais que les gens ne peuvent plus m’entendre quand je le dis, mais nous, les Noirs, avons peur en Amérique”, a déclaré James lundi (heure locale) à Orlando / Floride. “Hommes noirs, femmes noires, enfants noirs, nous avons très peur.”

Bucks pros eux-mêmes sont devenus des victimes

“Nous en avons assez de cette injustice”, a déclaré le meneur de jeu des Bucks, George Hill, peu de temps après que le boycott soit devenu connu du site Web sportif américain The Undefeated. Les professionnels du Bucks eux-mêmes ont été victimes de racisme et de violences policières ces dernières années. Sterling Brown avait mal garé sa voiture et a été battu par des policiers et un genou a été pressé dans le cou pour cela.

Les Bucks ont réagi à l’affaire Jacob Blake avec une décision radicale. L’homme noir a été abattu par derrière par des policiers blancs le week-end dernier. L’homme de 29 ans a apparemment frappé sept balles dans le dos, il se bat pour sa vie à l’hôpital. Le crime a eu lieu à Kenosha, Wisconsin – Milwaukee est dans le même état.

Quelques heures plus tard, l’ancienne numéro un mondiale du tennis Naomi Osaka a emboîté le pas et a annoncé sa retraite avant son match de demi-finale à l’Open de l’Ouest et du Sud de New York contre la Belge Elise Mertens. “En tant que femme noire, j’ai l’impression qu’il y a des choses bien plus importantes qui nécessitent une attention immédiate que de me regarder jouer au tennis”, a déclaré Osaka. Pour jeudi, tous les matchs de la répétition générale de l’US Open ont été initialement annulés.

Les Brewers, l’équipe MLB de Milwaukee, à environ 55 kilomètres au nord de Kenosha, ont fait la même chose que les Bucks et ont refusé de jouer contre les Reds de Cincinnati. Après cela, trois autres matchs ont été reportés. La ligue de football professionnel MLS a également rejoint les mesures drastiques: cinq des six matchs programmés ont été annulés. Seule la ligue de hockey sur glace de la LNH a continué à jouer.

Les athlètes ont été choqués par les photos de Kenosha le week-end dernier. Blake aurait défié son arrestation et essayait de monter dans sa voiture lorsque les coups de feu l’ont frappé dans le dos. Selon son avocat, il y avait trois de ses fils dans le véhicule, âgés de trois, cinq et huit ans. Les athlètes professionnels semblent de toute façon utiliser leur plateforme.

“C’est juste ridicule”

L’ancien président américain Barack Obama était également inquiet et choqué: “Je félicite les joueurs des Bucks qui défendent ce en quoi ils croient, des entraîneurs comme Doc Rivers et la NBA et la WNBA pour avoir fait leur marque. Ce sera tout à nous. Les institutions doivent défendre nos valeurs. L’entraîneur des Los Angeles Clippers Rivers avait envoyé lundi un message émouvant: «Comment les républicains osent-ils parler de peur? C’est nous qui devons avoir peur. C’est nous qui devons parler à chaque enfant noir. Quel père blanc doit dire à son fils de faire attention à ne pas être arrêté? C’est juste ridicule. ”

Il voulait juste être entraîneur lui-même, mais se rappelait constamment la couleur de sa peau. “Nous avons été pendus, nous avons été abattus. Nous sommes ceux qui sont empêchés de vivre dans certaines communautés. C’est incroyable pour moi pourquoi nous continuons à aimer ce pays et pourquoi ce pays ne nous aime pas en retour.”