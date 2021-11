Madonna souligne que les membres de son équipe ont travaillé gratuitement

Asmodee Pandemic Zone Rouge : Europe

une nouvelle version du best-seller pandemic est disponible, zone rouge : europe ! les joueurs y incarnent des membres drune equipe de specialistes, dedies a lreradication et au controle des maladies. leur but ? travailler de conserve pour trouver les remedes a trois epidemies, tout en sauvegardant au mieux le vieux continent.n chaque personnage disponible dispose de capacites qui lui sont propres, mais efficaces en synergie avec celles de ses camarades.plus rapide, plus nerveuse, cette version de pandemic se prepare et se joue en trente minutes seulement. la sensation de danger est immediate, immersive. choisissez la meilleure strategie, aussi vite que possible !pandemic n zone rouge : europe, crest la promesse de defis et du meilleur du jeu cooperatif, a jouer a lrenvi ! quatre nouveaux personnages et un module unique de mutation renforcent un sentiment drurgence plus prenant que jamais !contenunnn 1 plateaunnn 70 cartesnnn plus de 50 cubes et pionsnnn 1 livret de regles