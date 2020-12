L’impressionnant port de Shanghai qui, année après année, continue de battre son propre record de capacité

Le port de Shanghai continue de battre des records. En novembre 2020, il a dépassé son propre record de capacité, étant le premier quai au monde à dépasser 4 millions d’EVP (une mesure qui représente la capacité de chargement d’un conteneur standard de 20 pieds), clôturant 2019 avec un trafic de 43, 3 millions d’EVP. Au-delà de la capacité impressionnante de ce port, attire l’attention sur son histoire et ses images, puisqu’il s’agit d’une méga-construction à part entière.

Situé face à la mer de Chine et avec la baie de Hangzhou au sud, ce gigantesque port est le plus important au monde en termes de TEU gérés, en croissance d’année en année et en gagnant encore plus de pertinence en 2020, battre des records avant la fin de l’année.

Un immense port avec presque pas de rivaux

Aux 5e et 7e siècles de notre ère, Shanghai commence à devenir un petit village de pêcheurs et producteur de sel. Au fil du temps, Shanghai s’est développée et est devenue de plus en plus importante, devenant un important centre du coton au 12ème siècle. La ville était située à l’embouchure de la rivière Wusong, sur la rivière Huangpu.

L’histoire du port de Shanghai est liée à la croissance de la ville elle-même: d’un petit village de pêcheurs à l’une des villes les plus importantes du monde

Avec l’arrivée de la dynastie Ming, la rivière Huangpu a été draguée, dans le but d’agrandir le port existant de Shanghai. Pendant ce temps, la piraterie était à l’ordre du jour, donc un mur a été construit autour de la ville pour empêcher les attaques. Avec la croissance de Shanghai, la croissance du port a continué à venir. Il a commencé à céder la place aux navires océaniques et à jouer un rôle important au niveau des douanes, de sorte que le contrôle commercial est devenu de plus en plus pertinent.

L’année clé pour le port de Shanghai est 1842, l’année de la signature du traité de Nankin. Ce traité s’accompagne de la cession de Hong Kong et de l’obligation de la Chine d’ouvrir ses ports au commerce, y compris Shanghai. Avec l’arrivée des puissances au port d’Europe, des États-Unis et de l’Empire britannique, le port se développait de plus en plus.

Actuellement, le port de Shanghai est composé de trois autres grands ports: Wusong, Waigaoqiao et le port en eau profonde de Yangshan. Plus précisément, le port a une longueur de 2,3 kilomètres, avec une superficie de 550 mille mètres carrés pour stocker des conteneurs.

Ce port a un emplacement central sur la côte chinoise, en plus d’être la porte de sortie du fleuve Yangtze. Il est actuellement géré par le Shanghai International Port Group, une entreprise publique dont la municipalité de Shanghai détient 44,23% de l’actionnariat. Année après année devient le port qui accueille le plus de conteneurs de fret.

Image | Flickr et Wikipedia