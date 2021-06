Brie Larson partage les bloopers de sa chaîne Youtube

Un an après le lancement de sa chaîne Youtube à succès, Brie Larson partage certains de ses bloopers préférés avec le monde dans une nouvelle bobine de gag directement de son salon. En juin 2020, Brie Larson a créé sa chaîne YouTube, et elle a tout partagé avec le monde, des conseils d’entraînement, des chansons originales, des recettes, des jeux à boire, des échecs d’audition ; elle n’a vraiment rien laissé de côté pour parler. Les vidéos varient en ton, sujet, emplacement, invités. C’est vraiment ce qui se passe dans le monde spécifique de Brie. Elle a présenté sa chaîne avec ces mots invitants.

« Bonjour le World Wide Web ! Brie Larson ici. La plupart d’entre vous me connaissent sur grand écran en tant que Captain Marvel. Mais mes amis me décriraient probablement davantage comme un joueur asthmatique, introverti, amateur de chips… et maintenant YouTuber ? J’ai créé cette chaîne pour m’amuser, me connecter avec les autres et vous permettre de connaître aussi ce côté de moi. Rejoignez-moi dans ce nouveau voyage et dites-moi ce que vous voulez voir dans les commentaires sur toutes mes nouvelles vidéos. Construisons quelque chose de grand ensemble. »

Elle a parcouru un long chemin depuis s’asseoir sur des gâteaux et des ballons dans États-Unis de Tara. Maintenant, elle peut être vue dans le rôle de Carol Danvers dans le Capitaine Marvel films. Elle devient l’un des héros les plus puissants de l’univers lorsque la Terre est prise au milieu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres. Le dernier opus de la série Les Merveilles sortira en novembre 2022. Le film verra le retour de Carol Danvers de Brie Larson pour la première fois depuis Avengers : Fin de partie.

Lorsqu’elle a été choisie pour la première fois en tant que capitaine Marvel, elle a insisté pour avoir une armure corporelle jusqu’à la cheville comme costume principal de son personnage; selon Larson, « Je ne me voyais tout simplement pas me promener en maillot de bain pendant deux heures et me changer » (en référence à l’uniforme Kree rouge de Carol Danvers et à la tenue Warbird noire, qui lui dénudaient les jambes). Elle a fait face à des réactions négatives pour ses décisions de carrière inébranlables, mais la preuve est dans le pudding.

Elle a dirigé sa carrière dès son plus jeune âge, brandissant son chemin vers l’Oscar de la meilleure actrice pour Chambre. Elle s’est notamment préparée pour son rôle de Ma dans Chambre, en restant à la maison pendant un mois entier et en suivant un régime strict, pour comprendre ce que Ma et Jack traversaient. On dirait que l’Académie était d’accord avec sa méthode et son résultat.

C’est aussi une chanteuse accomplie, récemment sa reprise de Black Sheep de Metric de Scott Pilgrim Vs. le monde sera inclus dans la prochaine bande originale du film. Larson explique qu’elle chante et joue : « Chanter est une expression incroyable et quelque chose d’important pour moi, mais où je me sens à l’aise avec tout ce que je révèle sur moi-même, c’est jouer. J’aime les personnages, les costumes, les perruques et juste être un caméléon. »

Et si nous devons attendre l’année prochaine pour voir Larson sur grand écran, elle a comblé le vide de Larson avec une grande variété de contenus qui ne manqueront pas de chatouiller tout le monde. Visitez-la sur Youtube. Appuyez sur ce bouton J’aime et abonnez-vous!

Sujets : Youtube