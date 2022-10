Les 7 films Netflix non originaux qui sont parmi les plus regardés en ce moment

in

Pas seulement Blonde, Lou et Do Revenge ! Ce sont les productions les plus regardées du géant du streaming dans le monde qu’il ne faut pas manquer.

© GettyLes 7 films Netflix non originaux les plus regardés en ce moment.

Comme chaque semaine Netflix propose dans son catalogue de nouvelles productions originales qui captent l’attention des utilisateurs. En ce sens, la première de Blond, le film inspiré de la vie de Marilyn Monroe, s’est démarqué parmi les plus regardés sur la plateforme de streaming après être passé par la Mostra de Venise. Cependant, il ne faut pas oublier que le service d’abonnement présente également films non originaux qui peuvent devenir aussi populaires que les nouveaux.

Parmi le classement des films les plus regardés au monde en ce moment, on compte 7 longs métrages qui sont loin d’être des premières. Bien que les versions récentes telles que Lou, Vengeance Soit Anikulapo, il y a aussi des propositions des années précédentes qui sont tout aussi ou plus divertissantes. Pour cette raison, nous détaillons ici les productions qui réussissent sur Netflix sans avoir aucun type de connexion avec la plateforme. Consultez la liste ci-dessous!

+ 7 films Netflix non originaux tendance

7. Réduction des effectifs (2017)

Distribution: Matt Damon, Christoph Waltz et Hong Chau.

Terrain: Un couple décide de suivre un traitement pour rétrécir et vivre entouré de luxe dans une ville miniature.

6. Les Ruines (2008)

Distribution: Jonathan Trucker, Jena Malone et Shawn Ashmore.

Terrain: Les vacances idylliques de quatre jeunes Américains à Cancún prennent une tournure dangereuse lorsqu’un touriste les convainc d’aller faire des fouilles archéologiques.

5. L’épreuve du feu (2018)

Distribution: Jack O’Connell, Laura Dern et Emily Meade.

Terrain: Une femme noue une relation étroite avec un détenu condamné à mort et entreprend de prouver qu’il n’est pas coupable d’avoir tué ses propres filles dans un incendie.

4. Le bébé patron (2017)

Distribution: Alec Baldwin, Lisa Kudrow et Jimmy Kimmel.

Terrain: Un garçon est impliqué dans un sinistre stratagème d’entreprise lorsque ses parents ramènent à la maison un bébé qui ne parle affaires que lorsqu’ils ne sont pas là.

3. La chasse (2020)

Distribution: Betty Gilpin, Hilary Swank et Ike Barinholtz.

Terrain: Dans cette sombre satire d’horreur, de riches élites traquent des citoyens ordinaires et innocents pour le sport, jusqu’à ce que l’une de leurs victimes change la donne à leur place.

2. Le collecteur d’impôts (2020)

Distribution: Bobby Soto, Cinthya Carmona et Shia Labeouf.

Terrain: David, père de famille et « percepteur d’impôts », découvre qu’un vieil ennemi est de retour pour mener une guerre de territoire contre lui, son patron et son partenaire Creeper.

1. Maraudeurs (2016)

Distribution: Bruce Willis, Christopher Meloni et David Bautista.

Terrain: Après une série de braquages ​​de banque appartenant à un millionnaire manipulateur, un agent du FBI commence à soupçonner qu’il y a quelque chose de plus derrière ces coups violents.

