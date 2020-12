Whoopi Goldberg explique la raison du retour de Sister Act 3 en suggérant des titres

Suite à l’annonce récente que Sister Act 3 est un essai à Disney, la star de retour Whoopi Goldberg a proposé quelques suggestions de titres pour une suite tant attendue. Partageant ses idées en apparaissant avec Stephen Colbert sur Le spectacle tardif, Goldberg a offert « Oh My God It Still Fits » et « Blacker in the Habit » comme candidats possibles. Parallèlement à ses idées de titres inspirées, Goldberg a également expliqué pourquoi elle avait décidé de revenir pour Sœur Acte 3 toutes ces années plus tard.

« Les gens sont comme dans leurs 90 ans, et ils font des suites … Tout le monde semble être capable de le faire, et je pensais que ces nonnes méritaient d’avoir une autre chance. »

Ainsi, vous pouvez remercier la tendance récente des suites héritées telles que Halloween et Bill et Ted affrontent la musique pour un retour dans le monde musical de Sister Act. Le premier film, sorti en 1992, suit Whoopi Goldberg dans le rôle de Deloris, une chanteuse de salon, qui est persuadée d’entrer dans la protection des témoins en tant que religieuse dans un couvent après avoir vu son petit ami gangster exécuter un informateur. Mais une fois sur place, elle a du mal à s’adapter à son nouveau style de vie, jusqu’à ce qu’elle soit obligée de rejoindre la chorale en difficulté du couvent.

Sister Act est devenue l’une des comédies les plus réussies financièrement du début des années 90, rapportant 231 millions de dollars dans le monde à un budget de 31 millions de dollars. Le film a depuis engendré une franchise et a été suivi par le beaucoup moins réussi Sister Act 2: De retour dans l’habitude en 1993, ainsi qu’une adaptation musicale, qui a été créée en 2006.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles Disney cherchait à ramener la propriété pour une suite, avec Sœur Acte 3 enfin officiellement confirmé lors du récent événement Disney Investor Day. Le directeur de la production de films de Walt Disney Studios, Sean Bailey, est monté sur scène pour révéler que la suite est maintenant en développement et qu’elle fera ses débuts sur Disney +. De plus, Goldberg servira de producteur sur le projet aux côtés du cinéaste et acteur Tyler Perry.

Goldberg a déjà discuté des possibilités d’un suivi, affirmant que pendant de nombreuses années, elle n’avait pas poursuivi l’idée en croyant que «personne ne voulait le voir», mais ces dernières années, il est devenu clair que c’est loin d’être le cas. « Pendant longtemps, ils ont répété que personne ne voulait le voir. Et puis, tout récemment, il s’est avéré que ce n’était peut-être pas vrai – les gens pourraient vouloir le voir », a-t-elle déclaré. « Donc, nous travaillons assidûment pour essayer de trouver comment rassembler chaque … le gang et revenir. Écoutez, c’est un film vraiment amusant. C’est amusant et ça fait du bien et vous savez, personne n’est fou, vous tu sais, c’est juste comme, écoute, mauvais chant, bon chant, ok chantant et puis nonnes. Qu’y a-t-il de mieux que ça? Rien. «

La première Sister Act stars Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes et Harvey Keitel aux côtés de Whoopi Goldberg, et ce sont sans aucun doute « le gang » que Goldberg espère reconstituer. Actuellement, cependant, aucun autre membre de la distribution n’a été confirmé pour Sœur Acte 3, et n’a pas non plus le titre. La suite n’a pas encore de date de sortie mais fera ses débuts sur Disney +. Cela nous vient de The Late Show avec Stephen Colbert.

