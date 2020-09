Les mèmes ont été déclenchés par le voyage de l’acteur de The Walking Dead Daniel Newman sur une île privée pendant la pandémie de coronavirus. Image: Disney / Universel

L’acteur de Walking Dead, Daniel Newman, est ridiculisé, après avoir tweeté une photo aux côtés d’un grand groupe d’hommes aux seins nus qui traînent sur une île privée, alors qu’ils sont au milieu d’une pandémie mondiale.

Le coronavirus a présenté des défis pour la plupart d’entre nous – rester à la maison et se masquer faisant partie de nos routines régulières.

De plus en plus, nous voyons des célébrités bafouer les règles de verrouillage en faveur d’une maison de vacances, de leur jet privé ou, dans le cas de Daniel Newman, de se rendre sur une île privée avec 27 amis.

Les morts qui marchent L’acteur s’est rendu sur Twitter pour publier le cliché des vacances entouré d’hommes seins nus et sans masque, sous-titrant la photo « l’île privée a été testée plusieurs fois négative porter un masque », au grand désarroi des fans se moquant de son absence de contact avec la réalité. Daniel lui-même a également attrapé un coronavirus plus tôt cette année, de sorte que le double standard a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de gens.

Compte tenu de l’augmentation du nombre de morts attribuables au virus aux États-Unis, les gens se sentent à juste titre plus à l’aise d’appeler les autres pour ne pas respecter le protocole. Mais bien sûr, personne ne veut plus de malheur et de tristesse dans une période déjà difficile et de riposter de la meilleure façon – avec des mèmes. Parce que si se moquer légèrement en ligne ne peut pas lui apprendre à faire la bonne chose, rien ne le peut.

Préparez-vous à rire sérieusement …

Le jeune homme de 39 ans a ensuite été appelé pour ses doubles standards lorsqu’il s’agissait de prêcher sur la diversité.

Il avait tweeté sur l’importance d’avoir un groupe d’amitié qui « ne vous ressemblera presque jamais » juste avant les photos de l’île privée, où il était entouré de 27 pairs blancs, avec des types de corps identiques.

En réponse aux commentaires, il a ensuite posté une vidéo de son propre corps et a parlé de la honte corporelle et des problèmes personnels qu’il avait traités en essayant de correspondre à un idéal.

Il a également souligné qu’il n’était pas au courant de ce que « la foule allait être » quand il s’agissait de « l’événement d’anniversaire » auquel il a assisté sur l’île.

«Je le pensais vraiment quand j’ai parlé de la diversité et d’être soi-même, et d’avoir un groupe d’amis qui est diversifié. Et que je le possède aussi – ma famille est à moitié noire et latine», dit-il franchement.

«Je suis conscient qu’après, cinq heures après avoir posté sur la diversité, un de mes amis m’a invité à un anniversaire. Et donc je suis ici [in Tulum], Je n’avais aucune idée de ce que la foule allait être, tous testés négatifs, mais ils sont tous en forme, ce sont tous des jocks. «

Il a poursuivi: « Alors, je riais aussi, j’ai posté une photo d’un groupe de personnes en forme. Alors, je me suis fait traîner pour ça – ‘Oh, c’est tellement divers’. Je suis heureux, et je te veux les gars pour être heureux avec qui vous êtes et pour célébrer la diversité et l’égalité de chacun.

« Désolé si vous avez entendu un drame, c’est tout. »

Les fans demandent maintenant à Daniel de donner suite à ses paroles, mais il semble qu’ils soient prêts à lui pardonner cette fois.

